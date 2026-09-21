गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, टूटा RRR समेत 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड

'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, टूटा RRR समेत 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड

Hanuman Ansh Box office Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर बड़े धुरंधरों को पछाड़ दिया है. इसने राजामैली जैसे स्टार डायरेक्टर की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड फिल्म 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है. ये रिलीज के बाद से तो नहीं लेकिन इसके तीसरे हफ्ते से फिल्म धांसू कमाई कर रही है और एक के बाद एक बॉलीवुड के धुरंधरों को धूल चटा रही है. 1.8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब एस एस राजामौली जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्मों को भी पछाड़ दिया है. इसने 45वें दिन के कलेक्शन के बाद 4 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'हनुमान अंश' का 45वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह
बॉलीवुड
‘अलायंस’ में सलमान ने किया था कबीर खान पर कमेंट, अब मिनी माथुर बोलीं - अच्छा नहीं लगा था मजाक
‘अलायंस’ में सलमान ने किया था कबीर खान पर कमेंट, अब मिनी माथुर बोलीं - अच्छा नहीं लगा था मजाक
बॉलीवुड
स्वरा के बयान पर पुनीत इस्सर की दो टूक, बोले- कलाकार हैं तो मनोरंजन कीजिए
स्वरा के बयान पर पुनीत इस्सर की दो टूक, बोले- कलाकार हैं तो मनोरंजन कीजिए

नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने 45वें दिन यानी कि सातवें रविवार को भी डबल डिजिट में कमाई की है. हालांकि, वीक डेज में इसकी कमाई सिंगल डिजिट में हो रही थी लेकिन वीकेंड के दिनों में ये डबल डिजिट में आ जाती है. ऐसे में अब सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 45वें दिन 13.75 करोड़ का बिजनेस किया जबकि फिल्म ने 43वें दिन 5 करोड़ तो 44वें दिन 9.75 करोड़ का बिजनेस किया था. 

यह भी पढ़ें: OTT पर इस हफ्ते साउथ फिल्मों का बवंडर, 'टॉक्सिक' समेत रिलीज होंगी 5 धमाकेदार मूवीज

इतना ही नहीं, 'हनुमान अंश' की बाकी दिनों की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 1.08 करोड़, दूसरे हफ्ते 40 लाख, तीसरे वीक 10.40 करोड़, चौथे वीक 61 करोड़, पांचवे हफ्ते 90.25 करोड़ और छठे हफ्ते 80.25 करोड़ कमाए थे. इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 271.88 करोड़ हो चुका है.

'हनुमान अंश' ने तोड़ा 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

इसी के साथ ही 'हनुमान अंश' ने एसएस राजामौली समेत चार फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद अब इसकी नजर आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' पर है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 347.05 करोड़ हो चुका है. इसका ओवरसीज कलेक्शन 26 करोड़ हो चुका है. ऐसे में लिस्ट में देखिए इसने किन चार फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है...

RRR (हिंदी)- 342.01 करोड़
बैंग बैंग- 340 करोड़
दृश्यम 2- 339.89 करोड़
उरी द सर्जिकल स्ट्राइक- 335.99 करोड़

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

'हनुमान अंश' ने कमाया 15,004% प्रॉफिट

बहरहाल, अगर बात की जाए कि 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमा लिया है तो कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 1.8 करोड़ था. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 271.88 करोड़ हो चुका है. इस लिहाज से फिल्म का टोटल प्रॉफिट 15,004% से ज्यादा हो चुका है. फिल्म अब वर्ल्डवाइड भी 350 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने के लिए तैयार है. 'हनुमान अंश' इस साल की बॉलीवुड की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
'दायरा' या 'वाइब', चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी? जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह
'बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं', 78 साल की मौसमी चटर्जी की बेटी को सलाह
बॉलीवुड
‘अलायंस’ में सलमान ने किया था कबीर खान पर कमेंट, अब मिनी माथुर बोलीं - अच्छा नहीं लगा था मजाक
‘अलायंस’ में सलमान ने किया था कबीर खान पर कमेंट, अब मिनी माथुर बोलीं - अच्छा नहीं लगा था मजाक
बॉलीवुड
स्वरा के बयान पर पुनीत इस्सर की दो टूक, बोले- कलाकार हैं तो मनोरंजन कीजिए
स्वरा के बयान पर पुनीत इस्सर की दो टूक, बोले- कलाकार हैं तो मनोरंजन कीजिए
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Rajasthan Mayor Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव पर अशोक गहलोत बोले, 'CM भजनलाल शर्मा आपसे...'
Live: राजस्थान निकाय चुनाव पर अशोक गहलोत बोले, 'CM भजनलाल शर्मा आपसे...'
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
स्पोर्ट्स
Asian Games Day 3 Live: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
LIVE: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
बिहार
जमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'
जमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget