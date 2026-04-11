हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी मुस्कान पर लिया कानूनी एक्शन, दर्ज कराया 2 करोड़ का मानहानि केस

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी पिछले काफी टाइम से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने सोहेल कथूरिया से शादी की थी, लेकिन बीते मार्च में उनका तलाक हो गया. शादी के करीब 4 साल बाद दोनों का रिश्ता खत्म हुआ.

हंसिका मोटवानी ने भाभी मुस्कान पर केस किया

वहीं, अब एक्ट्रेस एक बार फिर पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा में हैं. हंसिका मोटवानी ने हाल ही में अपनी एक्स भाभी और टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैंसी जेम्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने मुंबई सेशंस कोर्ट में अपनी भाभी के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज कराया है.

कहां से शुरु हुआ विवाद?

दरअसल, मुस्कान नैंसी जेम्स ने एक्स पति और हंसिका मोटवानी के भाई प्रशांत मोटवानी के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे. ऐसे में हंसिका मोटवानी ने अपनी एक्स-भाभी के खिलाफ मानहानि केस करते हुए कोर्ट से मांग की कि मुस्कान नैंसी को उनके ऊपर आगे ऐसा बयान देने के लिए रोक लगाएं.

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हंसिका मोटवानी ने एडवोकेट अदनान शेख की मदद से कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका के मुताबिक, हंसिका का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह झूठे और उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाए गए हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि ये दावे कथित 27 लाख रुपये के लोन को न चुकाने से जुड़े हैं.

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याचिका में ये भी बताया गया कि उन्होंने कई बार एक्स-भाभी मुस्कान नैंसी जेम्स से पैसे वापस मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिये. हंसिका ने अपनी याचिका में साफ किया कि उनका भाई और मुस्कान की शादी में कोई दखल नहीं रहा, क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहती थीं.

बता दें हंसिका के भाई प्रशांत और मुस्कान की शादी साल 2020 में हुई थी, लेकिन 2022 से ही दोनों अलग रह रहे हैं.