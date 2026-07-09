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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' की सक्सेस के बाद मिले 'हमजा-रहमान डकैत', अंशुला कपूर की शादी में रणवीर ने लूटी महफिल

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद मिले 'हमजा-रहमान डकैत', अंशुला कपूर की शादी में रणवीर ने लूटी महफिल

Anshula Kapoor Wedding: हाल ही में अंशुला कपूर की ग्रैंड शादी हुई, जिसमें कई बॉलीवुड सितारों ने महफिल लूटी. इसी बीच उनकी शादी में रणवीर सिंह ने जहां जमकर डांस किया, वहीं अक्षय खन्ना भी मौजूद रहे.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई. इस शादी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आए, जिन्होंने इस शाम को यादगार बनाया. इसी बीच सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के धुरंधर रणवीर सिंह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अर्जुन कपूर के साथ रिसेप्शन में जमकर डांस करते नजर आए और शानदार माहौल बनाया. वहीं इस पार्टी में रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा और कैमरे के सामने नहीं आए. 

रिसेप्शन में रणवीर और अक्षय पहुंचे 

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना ने शादी के रिसेप्शन में पहुंचकर इस मोमेंट को खास बना दिया. दोनों ने अलग-अलग गेट से एंट्री ली थी इसीलिए किसी ने उन्हें नहीं देखा. धुरंधर की सक्सेस के बाद सभी उन्हें साथ में देखना चाहते थे. हालांकि अक्षय खन्ना अपनी जिंदगी को बहुत ही प्राइवेट रखते हैं और चमक-दमक से दूर रहते हैं. 

 
 
 
 
 
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अर्जुन संग ऐसा है रणवीर का रिश्ता 

वहीं बात करें अर्जुन और रणवीर की, तो दोनों का रिश्ता करीब 12 साल पुराना है. दोनों ने साथ में फिल्म 'गुंडे' की थी, जिसके बाद से अब तक उनकी दोस्ती कायम हैं. दोनों भाई की तरह एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. वहीं दोनों ने धुरंधर के 'नाल नाचना' गाने पर भी थिरकते हुए नजर आए. अक्षय खन्ना का भी कपूर परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है. खासकर अनिल कपूर के साथ उनकी दोस्ती गहरी है, इसीलिए शादी में उनका आना तो बनता था. 

अंशुला और रोहन की शादी

बता दें कि लंबे समय से अंशुला और उनके पति रोहन ठक्कर की शादी की तैयारी चल रही थी. वहीं जब शादी की रस्में हुई, तो अंशुला ने पोस्ट कर हर एक चीज शेयर की. रोहन और अंशुला एक दूसरे से डेटिंग ऐप पर मिले थे, जिसके बाद दोनों नजदीक आए और रोहन ने उन्हें 2025 न्यूयॉर्क में प्रपोज कर दिया. बाद में दोनों ने सगाई कर ली और अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं.

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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Akshaye Khanna Anshula Kapoor Arjun Kapoor Ranveer SIngh
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