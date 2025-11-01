हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHalloween 2025: कभी नहीं देखा होगा श्लोका मेहता और आकाश अंबानी का ये डरावना अंदाज, हैलोवीन पार्टी से तस्वीरें हुईं वायरल

Halloween 2025: कभी नहीं देखा होगा श्लोका मेहता और आकाश अंबानी का ये डरावना अंदाज, हैलोवीन पार्टी से तस्वीरें हुईं वायरल

Halloween 2025: अंबानी फैमिली कै हैलोवीन पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं. वहीं इस पार्टी से आकाश अंबानी और श्लोका मेहता का हैरान कर देने वाला लुक भी सामने आ गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 01 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

हैलोवीन न केवल विदेशों में उत्साह के साथ मनाया जाता है, बल्कि भारत में भी इसे बड़े हाईप के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक इस फेस्टिवल में पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं. अंबानी परिवार भी इस अवसर को मनाने में पीछे नहीं रहता है. बीते दिन भी मुंबई में बॉलीवुड स्टार्स और अंबानी फैमिली ने एक ग्रैंड हैलोवीन 2025 पार्टी में शिरकत की.

 अब इस हैलोवीन पार्टी से बीटाउन सीतारों के साथ अंबानी परिवार की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस दौरान आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के डरा देने वाले हैलोवीन पार्टी लुक ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

हैलोवीन पार्टी से आकाश-श्लोका का लुक वायरल
बता दें कि हैलोवीन पार्टी में श्लोका और आकाश अंबानी द एडम्स फैमिली के आइकॉनिक कपल गोमेज़ एडम्स और मोर्टिसिया एडम्स के लुक में नजर आए. इस दौरान श्लोका मेहता अपने मोर्टिसिया से इंस्पायर आउटफिट में काफी अलग अंदाज में दिख रही थीं. उन्होंने फुल स्लीव्स,  पैडेड शोल्डर्स और बॉडी हगिंग फिटिंग वाला एक लॉन्ग ब्लैक गाउन पहना था जो गॉथिक एलिगेंस की झलक दिखा रहा था. स्पार्कल का टच एड करते हुए, उन्होंने अपने लुक को शाइनी ब्रेसलेट से स्टाइल किया था और रेड रोज का एक बुके भी लिया हुआ था. उनका मेकअप भी काफी ग्लैम था, जिसमें डार्क आईलाइनर,शाइनी पर्पल लिप्स और ग्लोइंग स्किन शामिल थी. अपने स्ट्रेट बालों को मिड से ओपन रखते हुए, श्लोका ने हैलोवीन लुक को पूरी तरह से अपना बना लिया था.

वहीं पार्टी में आकाश अंबानी गोमेज़ एडम्स के किरदार में बिल्कुल श्लोका की वाइब्स को मैच करते हुए नजर आए. 'गोमेज़' की तरह, आकाश ने भी पिन-स्ट्राइप्स और बो टाई वाला डार्क सूट पहना था, पतली मूंछें और वुडन केन के साथ स्लिक्ड बैक हेयर रखे थे. उनका ये विंटेज एडम्स फ़ैमिली लुक शानदार था. आकाश के शोल्डर पर एक नकली हाथ भी था, जो 'एडम्स' की रहस्यमयी साथी, जिसे 'थिंग' के नाम से जाना जाता है, का सिंबल था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ambani Family (@ambani_update)

नीता अंबानी का ऑड्रे हेपबर्न वाला जादू
नीता अंबानी ने भी ऑड्रे हेपबर्न के ब्रेकफास्ट एट टिफ़नीज़ लुक को अपने क्लासी अंदाज़ में पेश करके सबका दिल जीत लिया. उन्होंने एक खूबसूरत काले रंग का गाउन, एक शाइनी टियारा और मोतियों से जड़ा एक हार पहना था, जिसने इस रात में पुराने ज़माने का हॉलीवुड ग्लैमर भर दिया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Orhan Awatramani (@orry)

हैलोवीन पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स भी छाए सितारों से सजी यह पार्टी क्रिएटिव आउटफिट से भरपूर थी, आलिया भट्ट लारा क्रॉफ्ट के रूप में, दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम के रूप में, रणवीर सिंह डेडपूल के रूप में और अर्जुन कपूर द टर्मिनेटर के रूप में नज़र आए थे. ओरी और फैन पेजों द्वारा शेयर किए गए वीडियो ने फैंस को इस शानदार इवेंट की एक झलक दी है  जिसमें फैशन के साथ खूब मस्ती भी नजर आ रही है.  

 

Published at : 01 Nov 2025 03:14 PM (IST)
Nita Ambani Akash Ambani Shloka Mehta Halloween 2025
Embed widget