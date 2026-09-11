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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय और सैफ की 'हैवान' ने जीता लोगों का दिल, बोले- हिट है ये क्राइम थ्रिलर

अक्षय और सैफ की 'हैवान' ने जीता लोगों का दिल, बोले- हिट है ये क्राइम थ्रिलर

'हैवान' से अक्षय और सैफ की जोड़ी ने कई सालों बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में जानते हैं सोशल मीडिया पर 'हैवान'को लोगं से कैसा रिव्यू मिला है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का रिलीज से पहले खास बज नहीं दिखा और इस कारण इसकी एडवांस बुकिंग भी धीमी हुई. वहीं मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश के शोर के बीच रिलीज हुई इस फिल्म को देखने वालों ने अब सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है?

लोगों को कैसी लगी ‘हैवान’?
अपनी पिछली फिल्म 'भूत बंगला' की सक्सेस एंजॉय करने के बाद, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने अब क्राइम थ्रिलर 'हैवान' के साथ कमबैक किया है. इस फ़िल्म में अक्षय लंबे समय बाद एक नेगेटिव रोल में नजर आएंगे. इतना ही नहीं, 'हैवान' के जरिए अक्षय और सैफ अली खान 18 साल बाद फिर से एक साथ स्क्रीन पर लौटे हैं. ये जोड़ी आखिरी बार 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'टशन' में साथ दिखे थे. वहीं फिल्म के सोशल मीडिया रिव्यू की बात करें तो इसे दर्शकों से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, " 'हैवान' बेहतरीन परफॉर्मेंस, माहौल और पुराने जमाने की थ्रिलर कहानी कहने के अंदाज का एक दिलचस्प मेल है.अक्षय_कुमार एक बेरहम विलेन के तौर पर हर पल खतरनाक लगते हैं और इतने मुश्किल किरदार को भी बहुत आसानी से निभाते हैं. यह प्रियदर्शन के साथ उनके पिछले काम से काफी अलग है. सैफ अली खान ने अपने किरदार को बहुत सधे हुए अंदाज में निभाया है/ उनके किरदार में कमजोरी या भावुकता की झलक है, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी ज्याजा भावुक नहीं होने दिया. उनके हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज से ही कहानी का काफी हिस्सा बयां हो जाता है.

यूजर ने आगे लिखा है, " इस साल की शुरुआत में भूत बंगला की सक्सेस के बाद, अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक और हिट फिल्म बनाई है. यह वाकई एक हटके एक्सपेरिमेंट है, जो आज, 11 सितंबर से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.

 

बेहतरीन थ्रिलर फिल्म
 एक और यूजर ने फिल्म को साढ़े तीन स्टार देते हुए लिखा, “ अक्षय कुमार पूरी तरह से एक हैवान के रूप में नज़र आते हैं और अपने साइकोलॉजिकली चैलेंजिंद किरदार से सबको चौंका देते हैं. इस किरदार में मानसिक पहलुओं के साथ-साथ कई डार्क शेड्स भी हैं. फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स वाले सीन में वे छा जाते हैं और स्क्रीन पर दिखाए गए अपने शैतानी रूप पर आपको यकीन दिला देते हैं. फिल्म का फ्रेमवर्क बहुत शानदार है. इसकी सिनेमैटोग्राफ़ी बेहतरीन है और इसके लिए इसे खूब तारीफ मिलनी चाहिए, साथ ही इसका बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है. 

कुल मिलाकर, यह एक बेहतरीन थ्रिलर फ़िल्म है जिसे आपको इस वीकेंड अपने परिवार के साथ देखना चाहिए." 

 

कई और ने भी फिल्म की तारीफ की है

 

'हैवान' की कहानी, कास्ट 
'हैवान' में सैफ अली खान एक ब्लाइंड की भूमिका निभाई है. जिसे गलत तरीके से एक मामले में फंसाकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है. वहीं अक्षय कुमार विलेन की भूमिका में है. फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में सैयामी खेर, बोमन ईरानी, ​​श्रिया पिलगांवकर और शारिब हाशमी शामिल हैं. सैयामी ने एक पक्के इरादे वाली पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है, जबकि बोमन एक जाने-माने जज के रोल में हैंय

'हैवान' के बारे में
'हैवान' को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने अभिलाष नायर और रोहन शंकर के साथ मिलकर इसका स्क्रीनप्ले लिखा है. इसका म्यूजित प्रीतम ने दिया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर पर रॉनी राफेल ने काम किया है. 'हैवान' को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने KVN प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है.  प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म मोहनलाल की मलयालम थ्रिलर 'ओप्पम' की हिंदी रिेमेक है. 

ये भी पढ़ें:-आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग

Published at : 11 Sep 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Haiwaan
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