अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का रिलीज से पहले खास बज नहीं दिखा और इस कारण इसकी एडवांस बुकिंग भी धीमी हुई. वहीं मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश के शोर के बीच रिलीज हुई इस फिल्म को देखने वालों ने अब सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है?

लोगों को कैसी लगी ‘हैवान’?

अपनी पिछली फिल्म 'भूत बंगला' की सक्सेस एंजॉय करने के बाद, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने अब क्राइम थ्रिलर 'हैवान' के साथ कमबैक किया है. इस फ़िल्म में अक्षय लंबे समय बाद एक नेगेटिव रोल में नजर आएंगे. इतना ही नहीं, 'हैवान' के जरिए अक्षय और सैफ अली खान 18 साल बाद फिर से एक साथ स्क्रीन पर लौटे हैं. ये जोड़ी आखिरी बार 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'टशन' में साथ दिखे थे. वहीं फिल्म के सोशल मीडिया रिव्यू की बात करें तो इसे दर्शकों से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, " 'हैवान' बेहतरीन परफॉर्मेंस, माहौल और पुराने जमाने की थ्रिलर कहानी कहने के अंदाज का एक दिलचस्प मेल है.अक्षय_कुमार एक बेरहम विलेन के तौर पर हर पल खतरनाक लगते हैं और इतने मुश्किल किरदार को भी बहुत आसानी से निभाते हैं. यह प्रियदर्शन के साथ उनके पिछले काम से काफी अलग है. सैफ अली खान ने अपने किरदार को बहुत सधे हुए अंदाज में निभाया है/ उनके किरदार में कमजोरी या भावुकता की झलक है, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी ज्याजा भावुक नहीं होने दिया. उनके हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज से ही कहानी का काफी हिस्सा बयां हो जाता है.

यूजर ने आगे लिखा है, " इस साल की शुरुआत में भूत बंगला की सक्सेस के बाद, अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक और हिट फिल्म बनाई है. यह वाकई एक हटके एक्सपेरिमेंट है, जो आज, 11 सितंबर से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.

#Haiwaan: SOLID, RATING: ⭐️⭐️ ⭐️ 1/2 #HaiwaanReview



HAIWAAN is a fascinating combination of performances, atmosphere and old-school thriller storytelling. #AkshayKumar as a cold-blooded villain exudes danger from every sweat and displays remarkable ease in an otherwise… pic.twitter.com/pzCxKPnWcP — MASS (@Freak4Salman) September 11, 2026

बेहतरीन थ्रिलर फिल्म

एक और यूजर ने फिल्म को साढ़े तीन स्टार देते हुए लिखा, “ अक्षय कुमार पूरी तरह से एक हैवान के रूप में नज़र आते हैं और अपने साइकोलॉजिकली चैलेंजिंद किरदार से सबको चौंका देते हैं. इस किरदार में मानसिक पहलुओं के साथ-साथ कई डार्क शेड्स भी हैं. फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स वाले सीन में वे छा जाते हैं और स्क्रीन पर दिखाए गए अपने शैतानी रूप पर आपको यकीन दिला देते हैं. फिल्म का फ्रेमवर्क बहुत शानदार है. इसकी सिनेमैटोग्राफ़ी बेहतरीन है और इसके लिए इसे खूब तारीफ मिलनी चाहिए, साथ ही इसका बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है.

कुल मिलाकर, यह एक बेहतरीन थ्रिलर फ़िल्म है जिसे आपको इस वीकेंड अपने परिवार के साथ देखना चाहिए."

#HaiwaanReview: CAPTIVATING THRILLER!



RATING - ⭐⭐⭐✨3.5*#AkshayKumar transforms into a full-time #Haiwaan and surprises with his psychologically challenging character that has dark shades with mental elements attached to it. The opening scene and the climax scene is where… pic.twitter.com/iqYqaOohGz — $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 11, 2026

कई और ने भी फिल्म की तारीफ की है





#HaiwaanReview watched #Haiwaan FDFS in Australia. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#ThreeWordReview Original REVENGE Thriller#AkshayKumar has raised the level of villainous acting. #Mohanlal cameo is 👍#Saif acts well and is outstanding in parts



Different and better than OPPUM



Must watch pic.twitter.com/aYbUlcoxsU — Nitesh (@NiteshNaveenAus) September 11, 2026

#Haiwaan First Half Is Superb So far #SaifAliKhan Fantastic nailed It 👏 #AkshayKumar Please Don't Waste Your Potential 😔 Please Fans ki Feelings Ko samjho 🙏🙏 You have done a great job On Haiwaan But Please Stop it...

And Background Music Is Awesome loved it..@akshaykumar — Karan Panchal (@Vadodara_Akkian) September 11, 2026

HAIWAAN — ⭐️⭐️⭐️½#Haiwaan is a dark and unpredictable thriller that sets the mood right from the beginning. Priyadarshan brings a serious atmosphere, while @akshaykumar stands out with a restrained and unsettling performance.



Saif Ali Khan adds a strong emotional layer, and… pic.twitter.com/BGbkTQPZYC — Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) September 11, 2026

'हैवान' की कहानी, कास्ट

'हैवान' में सैफ अली खान एक ब्लाइंड की भूमिका निभाई है. जिसे गलत तरीके से एक मामले में फंसाकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है. वहीं अक्षय कुमार विलेन की भूमिका में है. फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में सैयामी खेर, बोमन ईरानी, ​​श्रिया पिलगांवकर और शारिब हाशमी शामिल हैं. सैयामी ने एक पक्के इरादे वाली पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है, जबकि बोमन एक जाने-माने जज के रोल में हैंय

'हैवान' के बारे में

'हैवान' को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने अभिलाष नायर और रोहन शंकर के साथ मिलकर इसका स्क्रीनप्ले लिखा है. इसका म्यूजित प्रीतम ने दिया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर पर रॉनी राफेल ने काम किया है. 'हैवान' को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने KVN प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म मोहनलाल की मलयालम थ्रिलर 'ओप्पम' की हिंदी रिेमेक है.

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