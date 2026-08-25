‘हैवान’ का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज, सैफ-अक्षय की दमदार एक्टिंग

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘हैवान’ का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज, अक्षय का दिखा खौफनाक अवतार, ब्लाइंड बने सैफ की दमदार एक्टिंग

‘हैवान’ का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज, अक्षय का दिखा खौफनाक अवतार, ब्लाइंड बने सैफ की दमदार एक्टिंग

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मच अवेटेड फिल्म ‘हैवान’ का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. ‘हैवान’ काफी जबरदस्त है और अक्षय और सैफ की दमदार एक्टिंग देख आप हैरान रह जाएंगे.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Aug 2026 03:29 PM (IST)
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इस साल अक्षय कुमार की अब तक दो फिल्में आ चुकी हैं. पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ थी और दूसरी कॉमेडी एक्शन एडवेंचर फिल्म ‘वेलकम टू द’ जंगल थी. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म किया. वहीं अक्षय अब एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ‘हैवान’ से बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में वे सालों बाद सैफ अली खान संग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. फिल्म के पोस्टर और टीजर ने पहले ही इसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाई हुई है. वहीं मेकर्स ने 25 अगस्त, मंगलवार को इसका मच अवेटे ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है.

 ‘हैवान’ का ट्रेलर रिलीज
‘हैवान’ का ट्रेलर काफी धांसू है. ट्रेलर में अक्षय के खौफनाक लुक को देख सिहर जाएंगे. अक्षय एक साइको के किरदार में है. वही सैफ फिल्म में ब्लाइंड का किरदार निभा रहे हैं. दोनों की एक्टिंग जबरदस्त है. वहीं ‘हैवान’ का ट्रेलर देखने के बाद फैंस अब इस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

कैसा है ‘हैवान’ का ट्रेलर
ट्रेलर की अक्षय कुमार की जान बचाने की गुहार और चीख-पुकार से होती है, जिसमें वे कहते हैं, "सर, सर! उसने मुझे देख लिया, सर! वह मुझे मार डालेगा. मुझे बचा लीजिए, सर! उसके हाथ में चाकू है!" इसके बाद ट्रेलर में ब्लाइंड बने सैफ अली खान कम रोशनी वाले गलियारों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अक्षय कुमार अंधेरे में छिपे हुए उन्हें देख रहे होते हैं.

पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहीं सैयामी खेर अपने डेस्क पर बैठी हुई फिल्म की मुख्य गुत्थी को समझाती हैं, "पिछले एक साल में सात हादसे हुए... और हर मामले में पीड़ित के साथ-साथ उनके परिवार वालों की भी मौत हो गई."

ट्रेलर में कुछ डरावने सीन्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि एक पीड़ित का दम घुटते हुए तड़पना, खून से लथपथ स्टीयरिंग व्हील पर एक ऑफिसर का बेसुध होकर गिरना, और बारिश में भीगे ड्राइववे पर एक महिला का जोर-जोर से चीखना.

इसके बाद सैफ बहुत डरे-सहमे से दिखते हैं. सुनसान सड़क पर धुंध से घिरी गाड़ी के पास खड़े होकर, वे पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, "शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है... वही जीप बार-बार सुनाई दे रही है."

राजेश शर्मा परिवार के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों से भरे कमरे में कहते सुनाई देते हैं, "यह डर... उन्होंने यह डर आपके मन में सिर्फ हम सबको उलझन में डालने के लिए पैदा किया है." इसके बाद सैफ पुलिस वालों से घिरे हुए, बुरी तरह घायल और खून से लथपथ दिखाई देते हैं, जबकि बैकग्राउंड में अक्षय की आवाज़ सुनाई देती है: "क्या तुम्हें पता है कि अंधे होने से भी बुरा क्या है? बेवकूफ होना."

अक्षय खतरनाक और सनकी विलेन के किरदार में दिखे
अक्षय एक खतरनाक और सनकी विलेन के तौर पर नज़र आते हैं, सिर पर बीनी और हुड पहने, वह अंधेरे में छिपे रहते हैं, दरवाज़ों के पीछे से झांकते हैं और बाहर से अपने शिकार पर नजर रखते हैं. वह डरे हुए बोमन ईरानी के ठीक सामने कार की खिड़की पर डरावने अंदाज में खटखटाते हैं.

इसके बाद सैफ गुस्से में एक अंधेरे घर के अंदर कातिल का सामना करते हुए कहते हैं, "बदले की तुम्हारी इस आग में तुम और कितने बेगुनाहों की जान लोगे?!" इसकेबाद कांच की दीवार के पीछे से, अक्षय अपना सिर पीछे करके पागलों की तरह हंसते हैं और फिर ताना मारते हुए चिल्लाते हैं, "यह आखिरी है!"

इसके बाद ट्रेलर एक तेज़-तर्रार मोंटाज में बदल जाता है, जिसमें सैफ बंदूक लिए अंधेरे गलियारों में हमलों से बचते हुए दिखते हैं, जबकि अक्षय कुमार भारी बारिश में कुल्हाड़ी लेकर छतों पर चढ़ते हुए नजर आते हैं. ओवरऑल ट्रेलर काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला है. 

 

 
 
 
 
 
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फिल्म के नए पोस्टर्स भी किए गए थे जारी
ट्रेलर लॉन्च से पहले, सोमवार को मेकर्स ने नए पोस्टर भी जारी किए थे. एक पोस्टर में अक्षय बेसमेंट पार्किंग एरिया के गीले फर्श पर एक डरावनी मुस्कान के साथ बैठे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी परछाई में सैफ नज़र आ रहे हैं. वहीं दूसरे पोस्टर में दोनों की जगह बदल गई है. इसमें सैफ उसी जगह पर एक छड़ी लेकर बैठे हैं, जबकि अक्षय पानी में दिखाई दे रहे हैं. एक्स पर र पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, "कल कहानी मेरी होगी। लेकिन डर... तुम्हारा."

 

ये भी पढ़ें:-'आवारापन 2' बनी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, 'वेलकम टू द जंगल' को दी मात

मोहनलाल की फिल्म का रीमेक है ‘हैवान’
बता दें कि ‘हैवान’ का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और ये फिल्म मोहनलाल की 2016 में आई मलयालम थ्रिलर 'ओप्पम' की हिंदी रीमेक है. बता दें कि 'टशन' के 17 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 'हैवान' में नजर आएगी. दोनों ने पहले 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'ये दिल्लगी', 'तू चोर मैं सिपाही' और 'कीमत' जैसी फ़िल्मों में भी साथ काम किया है.

'हैवान' में सैफ एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय अपने सबसे डार्क (गंभीर/खतरनाक) किरदारों में से एक निभा रहे हैं.

 

'हैवान' की स्टार कास्ट
'हैवान'  में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा, बोमन ईरानी, ​​श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, शारिब हाशमी, राजपाल यादव, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी ने अहम रोल प्ले किया है.

'हैवान' कब होगी रिलीज
बता दें कि 'हैवान' को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने KVN प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. अक्षय कुमार और सैफ अली खान की यह थ्रिलर फ़िल्म 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:-मंडे टेस्ट में रवि तेजा की 'इरुमुडी' ने किया टॉप, आवारापन 2 हुई फेल, जानें- बंटवारा 1947 का कलेक्शन

 

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Published at : 25 Aug 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
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