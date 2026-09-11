अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी ने 18 सालों ‘हैवान’ से बड़े पर्दे पर दस्तक दी है. इस बार ये एक क्राइम थ्रिलर लेकर आए हैं जिसमें अक्षय ने विलेन का किरदार निभाया है. ये फिल्म सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है. ऐसे में जानते हैं कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

‘हैवान’ की कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

‘हैवान’ की एडवांस बुकिंग खास नहीं हुई है. दरअसल रिलीज से पहले इस फिल्म की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं दिखी इसका असर इसकी प्री सेल पर भी पड़ा. वहीं क्राइम थ्रिलर मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस फिल्म की वजह से हैवान का खेल बिगड़ गया है और ये उम्मीद के मुताबिक प्री सेल नहीं कर पाई है और ओपनिंग डे पर भी मिर्जापुर की वजह से इसका कलेक्शन कम होता नजर आ रहा है.

सैकनिल्क के मुताबिक ‘हैवान’ के 7 हजार 368 शोज के लिए 44 हजार 176 टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है

इसी के साथ इसने प्री टिकट सेल से बिना ब्लॉक सीटों के 1.03 करोड़ की कमाई की है.

वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसका कलेक्शन 2.76 करोड़ रुपये रहा है.

‘हैवान’ पहले दिन कितना कर रही कलेक्शन (Haiwaan Box Office Collection Day 1 Live Updates)

हैवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 0.69 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक 8.0% कुल कलेक्शन 0.69 करोड़

नोट:- ये आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े पता चल पाएंगे.

'हैवान' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

'हैवान' को सिनेमाघरों में सुपरहिट फिल्मों मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश से मुकाबला करना पड़ेगा. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी और हर दिन करोड़ों कमा रही हैं. ऐसे में 'हैवान' 3 से 4 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. अगर फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है.







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'हैवान' के बारे में

'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही बोमन ईरानी, ​​श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम किरदारों में हैं. यह फिल्म 2026 में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की दूसरी फिल्म है. इनकी इस साल रिलीज हुई पहली फिल्म भूत बंगला थी जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी. वहीं इस क्राइम थ्रिलर में सैफ अली खान एक ब्लाइंड का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार मुख्य विलेन की भूमिका में हैं. दोनों अभिनेताओं के बिल्कुल अलग किरदार फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं.

यह फिल्म मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है. 'हैवान' को KVN प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई ने प्रोड्यूस किया है.

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