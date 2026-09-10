अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मच अवेटड फिल्म 'हैवान' शुक्रवार,11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. खास बात ये है कि हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद इस फिल्म से अक्षय और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी फिर से साथ आ रही है.

हालांकि, इस बार वे कॉमेडी एंटरटेनर के बजाय एक क्राइम थ्रिलर लेकर आ रहे हैं. हालांकि फिल्म को लेकर फिलहाल खास चर्चा नही है. इस बीच इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. जानते हैं 'हैवान' ने रिलीज से पहले प्री सेल में कितना कलेक्शन कर डाला है?

'हैवान' को स्क्रीन के लिए करना पड़ रहा चुनौती का सामना

सिनेमाघरों में इन दिनों 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' का डंका बज रहा है. दोनों ही फिल्मों को खूब दर्शक मिल रहे हैं इस कारण अक्षय कुमार और सैफ अली खान की 'हैवान' के लिए समस्या खड़ी हो गई है. दरअसल एग्ज़बिटर्स तीनों फिल्मों को जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस क्राइम थ्रिलर को पूरे भारत में उम्मीद से कम शो मिलने की उम्मीद है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म की अभी 3 हजार 885 शो के लिए प्री बुकिंग हुई है. वहीं टिकट की औसत कीमत 247-250 रुपये है.

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'हैवान' ने कितनी कर ली है एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'हैवान' के रिलीज के पहले दिन के लिए गुरुवार 1 बजे तक 14 हजार 62 टिकटों की प्री सेल हुई है.

इसी के साथ इस फिल्म ने प्री टिकट सेल में बिना ब्लॉक सीटों के 28.95 लाख की कमाई कर डाली है.

वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन 1.07 करोड़ हुआ है.

उम्मीद है कि रात तक फिल्म की प्री टिकट बुकिंग में तेजी आएगी.

'हैवान' के बारे में और जानकारी

यह क्राइम थ्रिलर फिल्म केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस की है. इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा बोमन ईरानी, ​​श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में मोहनलाल का कैमियो रोल है. बता दें कि ये प्रियदर्शन निर्देशित और मोहनलाल स्टारर 2016 में आई मलयालम फिल्म ओप्पम की हिंदी रीमेक है. फिल्म में सैफ ने ब्लाइंड का किरदार निभाया है जबकि अक्षय विलेन के रोल में हैं.

अब देखने वाली बात होगी कि 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के शोर के बीच अक्षय कुमार और सैफ अली खान की 'हैवान' ओपनिंग डे पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

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