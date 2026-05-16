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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा की 'सैंडविच' की रीमेक है वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है'? मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, जारी किया क्लियरिफिकेशन

गोविंदा की 'सैंडविच' की रीमेक है वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है'? मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, जारी किया क्लियरिफिकेशन

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: 'है जवानी तो इश्क होना है' को गोविंद की 'सैंडविच' का रीमेक बताया जा रहा है. वहीं अब मेकर्स ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और सच बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 May 2026 01:52 PM (IST)
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डेविड धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म  5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं ये फिल्म सुपर-डुपर हिट 'बीवी नंबर 1' के गाने 'चुनरी चुनरी' के रीमिक्स को लेकर विवादों में घिरी है. रीमेक होने के कारण भी ये चर्चा में है. दरअसल कुछ लोगों को यह गोविंदा की 2006 में आई फिल्म 'सैंडविच' से मिलती-जुलती लगी. अब फिल्म मेकर्स ने इस बारे में क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए पब्लिक नोटिस जारी किया है.

'है जवानी तो इश्क होना है' क्या गोविंदा की फिल्म की रीमेक है? 
'है जवानी तो इश्क होना है' के टीज़र में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ एक मज़ेदार डबल-ट्रबल लव ट्रायंगल में नज़र आ रहे हैं, पहला लुक देखने के बाद फैंस ने तुरंत गोविंदा की 2006 की मशहूर कॉमेडी फिल्म 'सैंडविच' से इसकी तुलना की. दोहरे रिश्तों से लेकर परिवार की उथल-पुथल तक, नेटिज़न्स को यकीन हो गया कि यह उसी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है.

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वहीं शनिवार को टिप्स ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है, ‘है जवानी त इश्क होना है' का स्क्रीनप्ले ओरिजनल है, जबकि ऐसी खबरें आ रही थीं कि यह फिल्म रीमेक है. स्टेटमेंट में कहा गया है, “हमें पता चला है कि फिल्म इंस्ट्री और आम जनता के बीच हमारी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. टिप्स, रमेश तौरानी जी, डेविड धवन जी, और फिल्म की पूरी टीम ये क्लियर करना चाहती है कि यह फिल्म ओरिजनल कहानी और स्क्रीनप्ले पर बेस्ड है और किसी भी अन्य फिल्म से मिलती-जुलती नहीं है. हमने इस फिल्म को बनाने में अपना पूरा दिल लगा दिया है और 5 जून को सिनेमाघरों में दर्शकों का वेलकम करने के लिए एक्साइटेड हैं, ताकि वे एक एंटरटेनिंग फैमिली एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकें.”

 

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी 'है जवानी तो इश्क होना है'? 
फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी काफी उथल-पुथल मची हुई है कई बार तारीखों में फेरबदल करने के बाद, टीम ने आखिरकार 5 जून, 2026 को इसकी ग्रैंड थिएटर रिलीज डेट तय की है. बता दें कि फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े ने लीज रोल प्ले किया है.'है जवानी तो इश्क होना है' का निर्देशन डेविड धवन ने किया है. इसमें कुब्रा सैत, मनीष पॉल, चंकी पांडे, प्रणव चड्ढा, विजय राज, राजेश जैस, चैतन्य व्यास और अन्य कलाकार भी हैं.

 

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Published at : 16 May 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Pooja Hegde Mrunal Thakur Varun Dhawan Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
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