'है जवानी तो इश्क होना है' से डेविड धवन एक बार फिर निर्देशक की कुर्सी पर वापसी कर रहे हैं. इस रोम-कॉम में वरुण धवन संग मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी नजर आएंगीं. वहीं इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. पहले यह फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होनी थी. लेकिन इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था. फाइनली मेकर्स ने आज 'है जवानी तो इश्क होना है' की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज डेट हुई अनाउंस

बता दें कि वरुण धवन स्टारर अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज डेट आज अनाउंस हो गई है. इस फिल्म के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस करते हुए लिखा है, "ड्रामा भी होना है, कॉमेडी भी क्योंकि जब 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में." यानी ये फिल्म अगले साल 5 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

View this post on Instagram A post shared by Tips Films (@tipsfilmsofficial)

'है जवानी तो इश्क होना है' के बारे में

बता दें कि है जवानी तो प्यार होना है डेविड धवन की फिल्म बीवी नंबर 1 का एक पॉपुलर सॉन्ग है, जिसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन हैं. माना जा रहा है कि अपकमिंग ड्रामा फिल्म का नाम इस पॉपुलर ट्रैक से इंस्पायर है.

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया है, "ये एक यूनिक टाइटल है जो उस दुनिया से मेल खाता है जिसे डेविड धवन वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और श्रीलेला के साथ रचने की सोच रहे हैं. ये एक मज़ेदार फैमिली एंटरटेनर है जिसके सेंटर में तीनों का लव ट्रायंगल है. डेविड धवन ने एक नया और अनोखा कॉन्सेप्ट तैयार किया है और उन्हें बड़े पर्दे पर कॉमेडी का जादू फिर से जगाने का पूरा भरोसा है."

वरुण धवन वर्क फ्रंट

इस बीच, वरुण धवन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वे हाल ही में जाह्नवी कपूर के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आए थे. अब वरुण वॉर बेस्ड ड्रामा बॉर्डर 2 में नजर आएंगे ये फिल्म 22 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होगी. इसके अलावा खबर है कि वह नो एंट्री में में भी नज़र आएंगे। उनकी मच अवेटेड फिल्मों में मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की भेड़िया 2 है.