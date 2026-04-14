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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai का फर्स्ट लुक आउट, दो हसीनाओं के प्यार में पड़े वरुण धवन, होगा डबल ट्रबल

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai First Look: वरुण धवन की नई फिल्म का फर्स्ट लुक जारी हो गया है. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Apr 2026 02:37 PM (IST)
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वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. इस वीडियो में वरुण धवन मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करते नजर आए हैं. 'है जवानी तो इश्क होना है' के फर्स्ट लुक की चर्चा हो रही है. इसे फैंस पसंद कर रहे हैं. 

कैसा है फर्स्ट लुक वीडियो?

फर्स्ट लुक वीडियो की शुरुआत में दो बच्चे नजर आते हैं. दोनों बच्चे साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं. एक बोलता है कि उसकी मां का नाम बानी है. दूसरा बच्चा कहता है कि उसकी मां का नाम प्रीत है. फिर दोनों अपने पापा का नाम बताते हैं 'जैस.' इसके बाद दोनों अपने पापा की बर्थ डेट भी बताते हैं जो कि एक ही दिन की होती है. दोनों बच्चे कहते हैं कही हमारे पापा एक ही तो नहीं. 

 
 
 
 
 
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इसके बाद वरुण को मृणाल और पूजा संग रोमांस करते देखा जा सकता है. आखिर में दोनों बेबी बोलते हैं डबल ट्रबल लव स्टोरी. फर्स्ट लुक वीडियो से साफ है कि फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगी. साथ ही वरुण धवन दो हसीनाओं के बीच पिसते दिखेंगे.

इस वीडियो पर सेलेब्स और फैंस ने रिएक्ट किया. जाह्नवी कपूर ने लिखा- इन बच्चों को कौन बताएगा कि उनके पापा क्रैजी हैं. मौनी रॉय ने रेड हार्ट इमोजी बनाई. वहीं अवनीत कौर ने फायर इमोजी बनाई.

फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है. वहीं रमेश तौरानी ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म 22 मई को रिलीज होगी. वरुण ने फर्स्ट लुक वीडियो शेयर करते हुए लिखा-डेविड धवन एंटरटेनर है जवानी तो इश्क होना है. फिल्म में मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, मौनी रॉय, अली असगर जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

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Published at : 14 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Varun Dhwan Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai First Look
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