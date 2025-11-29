विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 28 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. फिल्म को रिलीज हुए आज दो दिन हो चुके हैं और 2 दिनों में ही फिल्म की कमाई से जुड़े जो आंकड़े दिख रहे हैं वो देखकर मेकर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे.

एक तरफ 'तेरे इश्क में' तो दूसरी तरफ 'जूटोपिया 2' भी फिल्म के साथ रिलीज हुईं और इन दोनों फिल्मों की वजह से भी दर्शक इस फिल्म की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म की कमाई कितनी है.

'गुस्ताख इश्क' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

विजय वर्मा की फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 50 लाख रुपये कमाए. वहीं दूसरे दिन 8:40 बजे तक 24 लाख रुपये कमाते हुए फिल्म ने टोटल 74 लाख रुपये का बिजनेस कर लिया है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'गुस्ताख इश्क' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ रुपये है और इसकी वर्ल्डवाइड कमाई सैक्निल्क के मुताबिक सिर्फ 60 लाख हुई है. यानी फिल्म ने ओपनिंग डे पर ओवरसीज में सिर्फ 10 लाख रुपये का बिजनेस किया है.

फिल्म ओपनिंग वीकेंड में ही कुछ लाख कमाकर रह जा रही है तो फिल्म का हिट होना मुश्किल होता जा रहा है. क्योंकि इसके लिए इसे करीब 50 करोड़ रुपये का बिजनेस करना होगा. हिट होना तो दूर फिल्म अपना बजट भी निकालने के लिए तरसती दिख रही है.

View this post on Instagram A post shared by STAGE5 Production (@stage5production)

'गुस्ताख इश्क' के बारे में

भले ही दर्शक फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहे लेकिन इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. एबीपी न्यूज ने तो अपने रिव्यू में फिल्म की तुलना गुलजार की खूबसूरत शायरी से करते हुए फिल्म को 4 स्टार दिए हैं. इस फिल्म को विभु पुरी ने डायरेक्ट किया है और विजय वर्मा का साथ देने के लिए नसीरुद्दीन शाह और फातिमा सना शेख भी अहम किरदार निभाते दिखे हैं.