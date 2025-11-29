विजय वर्मा और फ़ातिमा सना शेख़ की रोमांटिक ड्रामा 'गुस्ताख़ इश्क़' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, विभु पुरी द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म 1990 के दशक में सेट की गई है, जिसमें कविता, पुरानी यादें और पुराने ज़माने का रोमांस दिखाया गया है, हालांकि, इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क़ में' से क्लैश करना पड़ा है.ऐसे में जानते हैं 'गुस्ताख़ इश्क़' ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग की है?

'गुस्ताख़ इश्क़' ने रिलीज के पहले दिन कितना किया कलेक्शन?

'गुस्ताख़ इश्क़' को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बेहद ठंडा रिस्पॉन्स मिला है. वैसे फिल्म का रिलीज से पहले दी कोई खास बज नहीं था. इसके अलावा इसे कृति सेनन और धनुष की इंटेंस रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क़ में' पहले ही दिन कड़ा मुकाबला करना पड़ा जिसके चलते विजय वर्मा और फातिमा की ये फिल्म ओपनिंग डे पर फीकी साबित हुई है. शॉकिंग बात ये है कि ये पहले दिन ही लाखों में सिमट गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक 'गुस्ताख़ इश्क़' ने अपने पहले दिन सिर्फ़ 50 लाख रुपये कमाए हैं.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

'गुस्ताख़ इश्क़' को 'तेरे इश्क़ में' से क्लैश पड़ा भारी

'गुस्ताख़ इश्क़' की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 8.61% रही. फिल्म के कम नंबर्स की वजह इसके आनंद एल राय की 'तेरे इश्क़ में' के साथ क्लैस के कारण है, जिसने उसी दिन 16.50 करोड़ रुपये कमा. धीमी शुरुआत के बावजूद, वीकेंड पर सारी निगाहें टिकी हैं. अगर 'गुस्ताख़ इश्क़' को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो इसकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है.

'गुस्ताख इश्क' स्टार कास्ट

'गुस्ताख़ इश्क़' में विजय वर्मा नवाबुद्दीन, फातिमा सना शेख मिन्नी, नसीरुद्दीन शाह अजीज/बब्बा और शारिब हाशमी अटैची की भूमिका में हैं.

'गुस्ताख इश्क' की कहानी

'गुस्ताख इश्क' नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान (विजय वर्मा द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जो पुरानी दिल्ली के बीचों-बीच स्थित अपने पिता के प्रिंटिंग प्रेस को बचाने की कोशिश कर रहा है. इस प्रोसेस में, वह नसीरुद्दीन शाह द्वारा स्टारर एक रिटायर्ड कवि अजीज का शिष्य बन जाता है और अजीज की बेटी मिन्नी (फातिमा सना शेख द्वारा अभिनीत एक शिक्षिका) से प्यार करने लगता है.