दिल्ली में गुरु रंधावा का पहला सोलो लाइव कॉन्सर्ट, 3 साल बाद स्टेज पर करेंगे वापसी

फेमस सिंगर गुरु रंधावा एक बार फिर बड़े लाइव कॉन्सर्ट के साथ स्टेज पर वापसी करने जा रहे हैं. उनका कॉन्सर्ट ‘द सिर्रा एरा लाइव इन कॉन्सर्ट’ 12 दिसंबर 2026 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा. ये गुरु रंधावा का पहला सोलो स्टेडियम कॉन्सर्ट होगा. वह करीब तीन साल के के बाद बड़े लेवल पर लाइव परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगे.

फैंस के लिए शुक्रिया कहने का मौका है यह कॉन्सर्ट

गुरु रंधावा ने स्टेज पर अपनी वापसी को लेकर कहा, ‘टूरिंग से ब्रेक लेना मेरा सोचा-समझा फैसला था. लेकिन अब यहां खड़े होकर स्टेडियम में परफॉर्म करने के लिए तैयार होना मेरे लिए किसी सपने जैसा है. इस पूरे सफर में मेरे फैंस मेरी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं. उन्होंने हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है.’

उन्होंने इस शो को फैंस के लिए शुक्रिया कहने का जरिया बताया. उन्होंने कहा ‘ये शो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा-सा शुक्रिया है, जिन्होंने मुझे बनाया है. मैं अपनी घर वापसी वहीं करना चाहता था, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था. मैं स्टेडियम में अपने उन फैंस के बीच खड़ा होना चाहता था, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और उन्हें उनका प्यार और सम्मान लौटाना चाहता था, जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं.’

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बड़े स्टेडियम जैसा होगा कॉन्सर्ट का अनुभव

सारेगामा इंडिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ आनंद कुमार ने कहा कि इस कॉन्सर्ट के जरिए गुरु रंधावा के संगीत को बड़े लेवल पर ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया, ‘लाइव एंटरटेनमेंट कलाकारों और उनके फैंस को करीब लाने के साथ-साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों और कारोबारों को भी एक साथ लाता है.’

आयोजकों के मुताबिक, कॉन्सर्ट में स्टेडियम के हिसाब से बड़े स्तर पर प्रोडक्शन और ऑडियो-विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. कार्यक्रम की तैयारी और आयोजन के दौरान जहां संभव होगा, पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी कदम उठाए जाएंगे. यह एक रात का इवेंट होगा. हालांकि, अभी टिकटों की बिक्री कब शुरू होगी और उनकी कीमत क्या होगी, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है.

गुरु रंधावा के फेमस गाने

गुरु रंधाना को 2015 में आए गाने ‘पटोला’ से फेम मिला. इससे पहले उनका एक और गाना ‘सेम गर्ल’ आया था, लेकिन उनका पहला हिट गाना ‘पटोला’ रहा. इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई हिट सॉन्ग्स दिए. इसमें ‘लाहौर’, ‘हाई रेटेड गबरू’, ‘मेड इन इंडिया’, ‘बन जा मेरी रानी’, ‘लग दी लाहौर’, ‘इशारे तेरे’ और ‘दारू वरगी’ जैसे कई गाने शामिल हैं.

वहीं उनके हालिया गानों की बात करें तो ‘कातिल’, ‘अजूल’, ‘डोपामिन’, ‘पेरिस’, ‘परफेक्ट’ और ‘पैन इंडिया’ जैसे गानों को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है.