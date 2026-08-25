'गनमास्टर जी9' का धांसू टीजर आउट, एक्श पैक्ड अवतार में दिखे इमरान हाशमी

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिर पर धुआंधार कमाई कर रही है. फिल्म के सभी शोज में दर्शकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है और कई शोज हाउसफुल जा रहे हैं. अब इस बीच इमरान ने अपनी अगली फिल्म 'गनमास्टर जी9' का धांसू टीजर रिलीज कर दिया है. टीजर में इमरान हाशमी एक्शन, रोमांस और दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

धमाकेदार एक्शन करते दिखे इमरान हाशमी

1 मिनट 22 सेकंड के इस टीजर में इमरान हाशमी का रोमांटिक और एक्शन से भरपूर अंदाज देखने को मिल रहा है. टीजर में इमरान एक बार फिर धमाकेदार एक्शन करते नजर आए हैं, वहीं उनका रोमांटिक अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. फिल्म में इमरान के साथ एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख नजर आएंगी. ये पहली बार है, जब दोनों साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. टीजर में जेनेलिया की भी छोटी सी झलक देखने को मिलती है.

ये भी पढ़ें:- 'अंदाज अपना अपना' के 32 साल बाद फिर साथ आए संतोषी-सलमान, कॉमेडी फिल्म पर लगी मुहर

फिर लौटी हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी की जोड़ी

'गनमास्टर जी9' में इमरान एक बार फिर अपने इश्क के लिए दुनिया से लड़ते नजर आएंगे. टीजर में हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी के हिट गाने 'अफसाना बना के भूल ना जाना...' का रीक्रिएट वर्जन भी सुनाई देता है. ये गाना साल 2006 में रिलीज हुई इमरान की फिल्म 'दिल दिया है' का है. इस फिल्म में इमरान के साथ गीता बसरा और अश्मित पटेल नजर आए थे. फिल्म का म्यूजिक भी हिमेश रेशमिया ने ही दिया था. 'गनमास्टर जी9' के जरिए हिमेश और इमरान की जोड़ी एक बार फिर वापस लौट रही है.

'गनमास्टर जी 9' कब होगी रिलीज?

'गनमास्टर जी 9' का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है. वहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट, संगीता अहीर और हुनर मुकुट हैं. फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है. ये फिल्म 29 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में अपारशक्ति खुराना, अभिषेक सिंह, स्नेहिल मेहरा और इनायत वर्मा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इस फिल्म की कहानी जुनेर वासी और सारिम मोमिन ने लिखी है.

ये भी पढ़ें:- कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड पर बवाल, इन विज्ञापनों को लेकर भी मचा था हंगामा