वायरल इंटरव्यू के बाद अब गोविंदा की वाइफ करेंगी एक्टिंग, 58 की उम्र में सुनीता आहूजा ने साइन की पहली फिल्म
गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि उनकी वाइफ सुनीता आहूजा बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं और उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर की है.
बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा काफी लंबे वक्त से बड़े पर्दे से गायब हैं. लेकिन, अब खबर है कि उनकी वाइफ सुनीता आहूजा बॉलीवुड में एंट्री मारने जा रही हैं. सुनीता को अब तक सिर्फ इंटरव्यू देते हुए देखा जाता था, जो काफी वायरल हुआ करते थे.
लेकिन, अब वो बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरती हुई नजर आएंगी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने अपनी पहली फिल्म भी साइन कर ली है. रिपोर्ट के अनुसार बालाजी मोशन पिक्टर्स जो एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है उसके बैनर तले सुनीता ने अपनी पहली फिल्म साइन की है.
20 दिन का वक्त निकालेंगी सुनीता
हालांकि, अभी तक इस फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में सुनीता बेहत ही अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं. सुनीता फिल्म की शूटिंग के लिए 20 दिन का समय निकालेंगी.
वैसे अभी पूरी जानकारी सामने आनी बाकी है. गोविंदा की वाइफ के अलावा उनके बेटे यशवर्धन भी अब बॉलीवुड डेब्यू के लिए बिल्कुल तैयार हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो फराह खान के भाई साजिद खान की अपकमिंग हॉरर फिल्म में काम करते हुए दिखाई देंगे.
सुनीता का है यूट्यूब चैनल
इससे पहले उनकी बेटी टीना भी इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं. हालांकि, उन्हें उनके पिता की तरह सफलता हासिल नहीं हुई. पिछले कुछ वक्त से सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है. इसके अलावा उन्हें कई रिएलिटी शोज में गेस्ट के तौर पर भी देखा जा चुका है.
सुनीता की कॉमिक टाइमिंग को दर्शक बेहद पसंद करते हैं. उनके बेबाद अंदाज और बयान की वजह से ही सोशल मीडिया पर उनकी शानदार फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. बता दें सुनीता और गोविंदा की शादी 1987 में हुई थी. लेकिन, लाइमलाइट में वो पिछले कुछ सालों से नजर आ रही हैं. अब उन्होंने गोविंदा संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात करनी शुरू कर दी है. दोनों का रिश्ता अक्सर सुर्खियों में रहता है.
