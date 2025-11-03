सुनीता आहूजा इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं. आए दिन वो इंटरव्यू दे रही हैं, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अब तो अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया है.हाल ही में सुनीता को पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में देखा गया. इस दौरान उन्होंने गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक और भांजी आरती सिंह के संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की.

सुनीता ने पॉडकास्ट के दौरान नानी बनने की भी इच्छा जाहिर की. साथ ही आरती सिंह के पति की भी जमकर तारीफ की. चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं उन्होंने क्या कहा. सुनीता ने कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह संग झगड़े पर सफाई देते हुए कहा कि मेरा कोई झगड़ा नहीं है.

जल्दी मम्मी बन जाए

ये दोनों मेरे बच्चे हैं, बहुत हो गया, अब लड़ने-झगड़ने की उम्र नहीं है.इस दौरान बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा,'मैं चाहती हूं जल्दी-जल्दी आरती मम्मी बन जाए. उसका बेटा-बेटी जो भी हो, देखूं.मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी शादी हो गई.

वो घर आती है यश को राखी बांधने के लिए. बहुत अच्छी बच्ची है. सच में मुझे बहुत पसंद है. सबके लिए खड़ी रहती है वो. एक फोन पर.'सुनीता ने आगे कहा कि देखो उसको इतना अच्छा लड़का मिल गया. उसका स्वभाव बहुत अच्छा है. दो-तीन बार मिली हूं और आरती उसे डिजर्व करती है.

पारस ने भी की तारीफ

उसके लिए मैं बहुत खुश हूं. आई लव यू आरती, आई लव यू कृष्णा.पारस छाबड़ा ने भी इस दौरान आरती की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आरती बहुत ही स्वीट लड़की है, मेरी बहुत हेल्प की है. इतना ही नहीं बल्कि सबके लिए एक फोन पर वो खड़ी रहती है.

