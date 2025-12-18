घर-घर जाकर फैंस से मिलेंगी सुपरस्टार की बीवी, कहा- फेवरेट डिश खाउंगी, मस्ती करुंगी
Govinda Wife Sunita Ahuja: सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो हर मुद्दे पर भी अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं. अब वो अपने फैंस के लिए कुछ खास करेंगी.
सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अब एक्टर से ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं. सुनीता ने जब से यूट्यूब चैनल ओपन किया है तब से वो हर जगह छाई रहती हैं. वो फैंस को नई-नई चीजें दिखाती हैं और उनसे बात भी करती रहती हैं. फैंस को सुनीता का बेबाक अंदाज पसंद आता है. वो अपने व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब वो अपने फैंस के घर जाने वाली हैं.
सुनीता आहूजा ने अपने वीडियो में कई मुद्दों पर बात की है. दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट से लेकर ओजम्पिक तक के बारे में सुनीता ने अपनी राय रखी. साथ ही फैंस को अपने नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है जो वो जल्द ही शुरू करने वाली हैं. इससे फैंस को सुनीता से मिलने का भी मौका मिलेगा.
फैंस के घर जाएंगी सुनीता
सुनीता ने कहा- मेरे फैंस को जो मुझे पसंद करते हैं और जो नहीं भी करते हैं उनको भी कि मैं अभी आप लोगों को यह बता रही हूं कि मैं आप लोगों के घर आके आपके परिवार से मिलूंगी और जो भी आपके परिवार में फेवरेट डिश है मैं वो खाना चाहूंगी. तो कौन-कौन चाहता है कि मैं उनके घर आऊं बॉम्बे में, बॉम्बे से बाहर अगर जहां भी मैं हूं आप कहीं बाहर से भी हो तो मुझे बताइए. अगर मैं उस समय कभी आ रही होंगी तो मैं आपके पास आऊंगी. अभी फिलहाल तो मैं बॉम्बे के फैंस को बोलना चाहती हूं कि आप लोग मुझे बताइए मैं आपके घर आकर आपके फैमिली से मिलूंगी. थोड़ा मस्तीमजाक करूंगी और आप लोग का जो फेवरेट डिश है घर का वो साथ में बनाएंगे और साथ में बैठकर खाएंगे.
फराह खान भी करती हैं ऐसा
बता दें सुनीता से पहले कोरियोग्राफर- डायरेक्टर फराह खान भी अपने चैनल पर कुछ ऐसा ही करती हैं. वो अपने कुक दिलीप के साथ सेलेब्स और इंफ्लुएंसर्स के घर जाती हैं और वहां पर उनकी बेस्ट या फेवरेट डिश खाती हैं.
