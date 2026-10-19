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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उस पर माता रानी की कृपा है...' टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से दुखी हुईं गोविंदा की वाइफ, दिया ऐसा रिएक्शन

'उस पर माता रानी की कृपा है...' टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से दुखी हुईं गोविंदा की वाइफ, दिया ऐसा रिएक्शन

टाइगर श्रॉफ पर हुए फायरिंग मामले में गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने मीडिया से बात करते हुए दुख जताया है. वहीं उन्होंने टाइगर के लिए माता रानी से प्रार्थना भी की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Oct 2026 02:56 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम को मुंबई में जानलेवा हमला हुआ था. तीन बाइक सवार आरोपियों ने एक्टर की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. घटना के वक्त एक्टर कार के अंदर ही बैठे हुए थे. गनीमत रही कि उन्हें मामूली चोट आई. इस मामले पर गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने निराशा जाहिर करते हुए टाइगर के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. उन्होंने ये भी कहा कि टाइगर पर माता रानी की कृपा है.

टाइगर श्रॉफ मामले पर क्या बोलीं सुनीता आहूजा?

सुनीता आहूजा ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में दुख जताया है. उन्होंने कहा, 'मैं उसको छोटे (बचपन) से देख रही हूं, हमारे बच्चों के बर्थडे में सब आते थे, पार्टी करते थे. मुझे इतना दुख हुआ मैंने कल सुना है. लेकिन, उस बच्चे पर माता रानी की बहुत कृपा है, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी से लड़ते-झगड़ते नहीं देखा. हमेशा हंसता-मुस्कुराता रहता है वो बच्चा और हमेशा माता रानी उसकी रक्षा ही करेगी.'

उसे जीवन में कोई  संकट ना आए

सुनीता ने आगे कहा, 'अच्छा है कि उसे कुछ नहीं हुआ है और मैं रानी मां से पुकार करके कहती हूं कि उसे जीवन में कोई संकट ना आए. उसको माता रानी बहुत आशीर्वाद दें. मैं खुद दिल से उसको आशीर्वाद देती हूं कि जल्द से जल्द रिकवर होकर वो फिट एंड फाइन हो जाए. फिट तो बहुत है वो, मुझे तो बहुत पसंद है वो. हमेश उसकी रक्षा माता रानी करेगी.'

 
 
 
 
 
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तीनों आरोपी हुए गिरफ्तार

रविवार शाम को टाइगर जूहू के पुष्पा पार्क के पास एक मैदान में फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू कार से घर जा रहे थे. गाड़ी सड़क पर आते ही वहां घात लगाए बैठे तीन युवकों में से दो ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. उन पर एक शूटर ने 7 राउंड फायरिंग की, जबकि दूसरे शूटर की बंदूक जाम होने के कारण चल नहीं पाई. हमले में टाइगर के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को चोट लगी. जबकि टाइगर को मामूली चोट आई. तीनों शूटर्स को पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के कोटा से अरेस्ट कर लिया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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