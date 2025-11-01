हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक और भांजी आरती के लिए पसीजा मामी सुनीता का दिल, बोलीं- तुम्हारी मां जैसी हूं

गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक और भांजी आरती के लिए पसीजा मामी सुनीता का दिल, बोलीं- तुम्हारी मां जैसी हूं

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय दिल खोलकर रखती हैं. अब हाल ही में उन्होंने कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह के बारे में बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 05:15 PM (IST)
बॉलीवुड के एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा किसी ना किसी वजह से आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं. इन दिनों वो लगातार इंटरव्यू दे रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है. अब पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में उन्होंने आरती सिंह और कृष्णा अभिषेक के बारे में खुलकर बात की है.

इतना ही नहीं उन्होंने नानी बनने की इच्छा भी जाहिर की है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है..पारस छाबड़ा ने सुनीता से कृष्णा अभिषेक संग झगड़े पर सवाल किया. ऐसे में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरा अभी कोई बच्चे से कुछ खराब नहीं है. वो दोनों (आरती और कृष्णा अभिषेक) मेरे बच्चे हैं. दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे हैं. अब हो गया बहुत. अब लड़ाई झगड़ा करने की ये उम्र नहीं है, तो दोनों मेरे बच्चे हैं.

आरती को पालना चाहती थीं सुनीता

इस बारे में आगे बात करते हुए सुनीता ने कहा,'मैंने तो आरती को नहीं पाला. हां, लेकिन अपनी सास को बोला था जब पैदा हुई कि मैं इसको पालूं तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे और भी बच्चे होंगे. उसके बाद गीता भाभी को दे दिया था. कृष्णा तो मेरे पास ही पला बढ़ा है. हां, कृष्णा, विनय, डंपी जो मेरे जेठ का बेटा है वो. अभी ये सब चीजें मैं भूल गई हूं. मैं अब बस ये चाहती हूं कि सभी बच्चे हंसते खेलते रहें. खुश रहें. सबको मेरा बहुत आशीर्वाद है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ssunita (@officialsunitaahuja)

 

सुनीता ने आगे बात करते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि आरती जल्दी मम्मी बन जाए. उसका बेटा-बेटी जो भी है, उसको देखूं. मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी शादी हो गई. यश को राखी बांधने घर पर आती है वो, एक फोन पर. देखो उसको इतना अच्छआ लड़का भी मिल गया.

आरती-कृष्णा को कहा-आई लव यू

स्वभाव बहुत अच्छा है लड़के का. दो-तीन बार मिल चुकी हूं और आरती उसे डिजर्व करती है. उसके लिए मैं बहुत खुश हूं. आई लव यू आरती, आई लव यू कृष्णा, मैं तुम्हारी मां की जैसी हूं. जो होना है, हो गया बेटा. मैं भी बुड्ढी हो रही हूं. तुम लोगों का भी उम्र हो रहा है.

Published at : 01 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Tags :
Arti Singh Sunita Ahuja Govinda Krushna Abhishek
