बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. इन दिनो उनका नाम एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ जुड़ रहा है. दोनों को कई मौकों पर स्पॉट किया गया और उनके कथित तौर पर अफेयर की खबरें भी आई हैं. डेटिंग रूमर्स के बीच अब दोनों एक दूसरे की बांहों में नजर आए हैं. बता दें कि गोविंदा और कोमल साथ में एक फिल्म कर रहे हैं, जिसकी पहली झलक सामने आ चुकी है.

'रूपा' की पहली झलक आउट

गोविंदा ने कुछ दिनों पहले कोमल रानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉलीवुड में अपनी वापसी का ऐलान किया था. उन्होंने बताया था कि वो दो फिल्में लेकर आ रहे हैं और इनमें से एक का नाम है 'रूपा'. ये महिला सेंट्रिक फिल्म है जिसमें गोविंदा, कोमल के साथ नजर आएंगे.

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कोमल रानी ने हाल ही में फिल्म रूपा की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि जल्द ही ये फिल्म थिएटर्स में आएगी. इसमें गोविंदा और कोमल रानी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. जबकि एक अन्य पोस्ट में भी दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. गोविंदा ने कोमल को कमर से पकड़ रखा है और दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. जहां गोविंदा ब्लैक पैंट और सफेद कोट में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कोमल ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है.

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रूपा के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं गोविंदा

रूपा में न सर्फ गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ लीड रोल में नजर आएंगे, बल्कि इसके लिए उन्होंने और भी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है. फिल्म को डायरेक्ट भी गोविंदा ही कर रहे हैं और इसके प्रोड्यूसर भी वो ही हैं. इसके अलावा फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी है.

7 साल बाद होगा गोविंदा का कमबैक

बता दें कि 7 साल से गोविंदा बड़े पर्दे से दूर हैं. उनकी आखिरी फिल्म 'रंगीला राजा' साल 2019 में आई थी जो महाडिजास्टर निकली थी. अब रूपा के जरिए वो दमदार वापसी करने की तैयारी में हैं.