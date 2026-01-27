अपनी दमदार एक्टिंग, ह्यूमरस अंदाज और डांस मूव्ज से लोगों का दिल जीतने वाले बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक समय पर इंडस्ट्री में राज करते थे. मगर अब वो लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. फैंस बेसब्री से गोविंदा के बिग स्क्रीन पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. मगर फिल्मों से दूर गोविंदा अब यूपी के स्कूल में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए. स्कूल इवेंट में डांस करते हुए गोविंदा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. गोविंदा को स्कूल में डांस करता देखकर कई लोग दंग हो रहे हैं और कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

दरअसल हाल ही में गोविंदा ने यूपी के प्रतापगढ़ के स्कूल के एनुअल फंक्शन में शिरकत की, जहां स्टेज पर उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया. स्कूल इवेंट में गोविंदा अपने सुपरहिट गाने पर डांस परफॉर्मेंस दी. गोविंदा वीडियो में अपने गाने 'यूपी वाला ठुमका लगाओ...' गाने पर झूमते दिखे. साथ ही अपने कई दूसरे गानों पर भी परफॉर्म किया. डांस के साथ हीरो उन्होनें गाने भी गाए और सभी से बातचीत भी की.

जमकर ट्रोल कर रहे हैं यूजर्स

स्कूल इवेंट में नाचते हुए गोविंदा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. बच्चों और टीचर्स के बीच यूपी के स्कूल में गोविंदा को डांस करता देखकर कई लोग दंग हो रहे हैं और कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स ने उनके बदले हालात, करियर के उतार-चढ़ाव और निजी जिंदगी पर सवाल उठाए.

एक यूजर ने गोविंदा के लिए कहा, 'क्या डाउनफॉल है. UP के प्रतापगढ़ में छोटे से प्रोग्राम में नाचना पड़ रहा है. आप पैसे की कद्र नहीं करेंगे, तो पैसा भी आप की कद्र नहीं करेगा.' वहीं दूसरे ने कहा, 'क्या हालत हो गई है इनकी.' एक ने कहा, 'टाइम टाइम की बात है.' मगर गोविंदा के कुछ फैंस उनके सपोर्ट में भी आगे आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि गोविंदा डाउन टू अर्थ हैं. अपने डांस से उन्होंने सभी को खुश किया है.





अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

बता दें कि गोविंदा फिल्मों से दूर होकर भी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते हेडलाइन्स में बने रहते हैं. उनकी पत्नी सुनीता कई दफा पब्लिकली उनके अफेयर्स को लेकर हिंट दे चुकी हैं. हालांकि, गोविंदा ने इन चीजों को उनके खिलाफ साजिश बताया है. इन चर्चाओं पर खुद गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है. ANI से बातचीत में गोविंदा ने कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा है.

उन्होंने कहा, 'दौलत और शोहरत किसी को नहीं बख्शती. ऐसी साजिशें हर किसी के साथ नहीं होतीं. मैंने इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर के साथ ऐसा होते देखा है और अब मेरे साथ हो रहा है. मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मुझे और मेरे बच्चों को इससे बचाए. मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है.' गोविंदा ने खुद को एक सिंपल इंसान बताया और कहा कि वह अपनी मां के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं और धार्मिक हैं.