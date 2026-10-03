'सिंदूर पर ज्ञान नहीं चाहिए', गोविंदा संग रिश्ते पर सवाल उठाने वालों पर भड़कीं कोमल रानी

एक्टर गोविंदा और उनकी को-एक्ट्रेस व कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार ने अपने रिश्ते पर सवाल उठाने वाले एक्टर्स को जवाब दिया है. हाल ही में कोमल गोविंदा के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा होने लगी.

अब कोमल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर इस मामले पर अपनी बात रखी है. कोमल ने उन सेलेब्स पर सवाल उठाए, जो उनके और गोविंदा के रिश्ते पर तो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन देश से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखते.

कोमल रानी ने उठाए सवाल

कोमल रानी ने लिखा, 'हाल ही में मैंने देखा कि कुछ सेलेब्स खुले तौर पर गोविंदा जी और मेरी पर्सनल लाइफ और हमारे कैरेक्टर पर कमेंट कर रहे हैं. लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी गंभीर मुद्दे पर इतनी मजबूती से अपनी राय रखते नहीं देखा. चाहे वो आतंकवाद हो, राजनीति हो, किसी एक्टर की मौत हो या किसी दूसरे एक्टर की कई शादियां. फिर अचानक हमारी पर्सनल लाइफ ऐसा पब्लिक तमाशा क्यों बन गई है, जिस पर हर कोई कमेंट करना अपना हक समझ रहा है?'

उन्होंने आगे लिखा, 'अपने हीरो के साथ गणपति बप्पा के दरबार में जाकर अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' की सफलता के लिए प्रार्थना करना कब से दूसरों के लिए शर्म की बात, राष्ट्रीय मुद्दा या दिखावा बन गया? और यही सेलेब्स जब अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए अलग-अलग जगहों पर अपने मेल को-स्टार्स के साथ जाते हैं, तो क्या उन्हें तब शर्म नहीं आती, जब वे खुद भी बिल्कुल यही काम करते हैं? हमने अपनी फिल्म 'रूपा' का अनाउंसमेंट किया है, किसी रोमांटिक अफेयर की नहीं.'

एक्ट्रेसेस को लेकर कही ये बात

उन्होंने आगे कहा, 'हम साथ काम कर रहे हैं और आगे भी साथ नजर आते रहेंगे. अगर इससे किसी को परेशानी होती है, तो उन्हें जलने दीजिए. फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिनका करियर अब ठंडा पड़ चुका है और जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं. ऐसा लगता है कि उनके पास अपने पुराने ब्रांड टैग के अलावा कुछ नहीं बचा है. अब वे दूसरे लोगों के चल रहे विवादों में दखल देकर और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रही हैं.'

कोमल ने आगे लिखा, 'मुझे सिंदूर, शादी या हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर ऐसी महिलाओं से कोई सीख नहीं चाहिए, जो खुद सिंदूर का मजाक उड़ाती हैं, जिनकी अपनी शादियां टूटने की कगार पर हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं ऐसी महिलाओं को मुझे जज करने के लायक नहीं मानती, खासकर उन महिलाओं को, जो ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानती हैं और उनका समर्थन करती हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी रातभर शराब पीने, दूसरे पुरुषों के साथ कई अफेयर्स रखने और बुढ़ापे में भी तीन-तीन पुरुषों के साथ वन-नाइट स्टैंड के बारे में कल्पना करने में बिताई है. साथ ही, जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए उन पतियों को भी अपमानित किया, जिनके साथ वे पूरी जिंदगी रहीं और जिनसे उन्हें फायदा मिला.'





बता दें, कोमल का ये बयान तब आया है, जब कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर सुनीता आहूजा का समर्थन किया था. इसके बाद दिव्या खोसला कुमार ने भी इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान गोविंदा और कोमल के साथ नजर आने को लेकर सवाल उठाए. बाद में उन्होंने एक और पोस्ट शेयर कर गोविंदा के साथ दर्शन के दौरान कोमल के सिंदूर लगाने पर सवाल किया.

गोविंगा और कोमल रानी फिल्म 'रूपा' में नजर आएंगे.