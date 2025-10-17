'किसी के बाप के अंदर ताकत नहीं है...' सेट पर लेट पहुंचने की बात सुनकर भड़के गोविंदा

बॉलीवुड स्टार गोविंदा अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. उनकी पत्नी सुनीता कुछ ऐसे बयान देती रहती हैं जिसके बाद वो चर्चा में आ जाते हैं. गोविंदा के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि वो सेट पर लेट पहुंचते थे. उन्होंने इस नेगेटिव पब्लिसिटी को लेकर अब रिएक्शन दिया है. वो हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में गए थे जहां पर उन्होंने बताया कि उन्हें दुख होता है जब इंडस्ट्री में लोग उन्हें लेट आने को लेकर बदनाम करते हैं.

फिल्म सेट पर देर से पहुंचने की अपनी आदत के बारे में लंबे समय से चली आ रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया. जिसने कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप को खराब कर दिया था.गोविंदा ने एक क्लैरिफिकेशन दिया और ये अफवाह फैलाने वालों को खरी-खोटी सुनाई.

गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

गोविंदा ने कहा- 'मैं डीफेम हुआ हूं कि मैं टाइम पर नहीं आता हूं. मैंने कहा किसके बाप के अंदर ताकत है कि वो 5 शिफ्ट करे और टाइम पर आ जाए. पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है. इतनी ज्यादा शूटिंग कैसे करेगा आदमी? यहां तो एक पिक्चर के अंदर थक जाते हैं लोग.'

गोविंदा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स से सबका दिल जीता है. उन्हें 80-90 के दशक में खूब प्यार मिला है. वो टॉप एक्टर्स में से एक थे. उन्होंने इल्जाम, लव 86, इश्क में जीना इश्क में मरना जैसी फिल्मों में काम किया. उसके बाद डेविड धवन के साथ कुली नंबर 1, हीरो नंबर , राजा बाबू और पार्टनर जैसी कॉमेडी फिल्मों में काम किया. उनका फिल्मी करियर 3 दशक का रहा है. वो आखिरी बार फिल्म रंगीला राजू में नजर आए थे जो 2019 में रिलीज हुई थी. अब गोविंदा अक्सर रियलिटी शो में गेस्ट बनकर आते हैं. जहां पर वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात करते हैं.

