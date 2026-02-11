इन 6 बड़ी फिल्मों को ठुकराना गोविंदा को पड़ा महंगा, कर देते साइन तो बदल जाता करियर

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा काफी टाइम से पर्दे से दूर हैं. इन दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हालांकि एक समय ऐसा भी था जब इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था. 90 के दशक में गोविंदा की मौजूदगी ही फिल्म के हिट होने की गारंटी मानी जाती थी.

उनकी कॉमिक टाइमिंग, शानदार डांस और अलग अंदाज ने उन्हें टॉप स्टार्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया था. लेकिन करियर के उसी सुनहरे दौर में उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी फिल्मों को ठुकरा दिया, जो आगे चलकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली साबित हुईं. आइए एक नजर डालते है उन फिल्मों पर.

चांदनी (1989)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीदेवी स्टारर इस फिल्म के लिए पहले गोविंदा का नाम सामने आया था. हालांकि बाद में ऋषि कपूर को कास्ट किया गया और फिल्म जबरदस्त हिट रही.





गदर: एक प्रेम कथा (2001)

सनी देओल की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म पहले गोविंदा को ऑफर हुई थी. कहा जाता है कि स्क्रिप्ट पसंद न आने की वजह से उन्होंने इसे मना कर दिया. बाद में यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में शामिल हुई.





देवदास (2002)

शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय स्टारर इस फिल्म में चुन्नी बाबू का रोल पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था. उनके इंकार के बाद यह किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया.





ताल (1999)

अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की इस म्यूजिकल हिट फिल्म में विक्रांत कपूर का रोल अनिल कपूर ने निभाया. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये भूमिका पहले गोविंदा को ऑफर हुई थी.





बीवी नंबर 1 (1999)

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुष्मिता सेन के साथ मतभेदों के चलते गोविंदा ने एक फिल्म छोड़ दी थी, जिसे बाद में सलमान खान ने किया.





स्लमडॉग मिलियनेयर (2008)

बताया जाता है कि इस फिल्म में होस्ट की भूमिका के लिए भी गोविंदा से संपर्क किया गया था. बाद में यह रोल अनिल कपूर ने निभाया और फिल्म ने ऑस्कर तक का सफर तय किया.



