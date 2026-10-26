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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘अवतार’ फिल्म से जुड़े मीम्स पर गोविंदा का जवाब, बोले - मुझे तो कीचड़ में ही खिलना है

‘अवतार’ फिल्म से जुड़े मीम्स पर गोविंदा का जवाब, बोले - मुझे तो कीचड़ में ही खिलना है

हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘अवतार’ को लेकर गोविंदा ने 2019 में दावा किया था कि उसे इस फिल्म के लिए करोड़ों ऑफर किए गए थे, जिस पर कई मीम्स बने थे. अब उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 26 Oct 2026 05:04 PM (IST)
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हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘अवतार’ ने दुनियाभर में ऐसी कमाई की थी कि जेम्स कैमरून की 11 साल पहले आई फिल्म ‘टाइटैनिक’ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था. ‘अवतार’ फिल्म का रिकॉर्ड 10 साल तक भी कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई थी.

इस फिल्म के लिए कई एक्टर्स को मोटी रकम ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया. बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर गोविंदा भी ये दावा करते हैं कि उन्हें भी इस फिल्म के लिए कई करोड़ रुपये ऑफर किए गए थे. हालांकि, उनके इस दावे पर कई मीम्स भी बने.

यहां तक कि उनकी पत्नी सुनीता अहूजा ने भी कह दिया था कि उन्हें नहीं पता कि गोविंदा को ये फिल्म कब ऑफर हुई. अब गोविंदा ने उन मीम्स पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.

क्या बोले गोविंदा?

गोविंदा ने एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी के साथ खास बातचीत में अवतार फिल्म के नाम से लेकर इसके बनने में लगने वाले वक्त तक के बारे में बात की . उन्होंने कहा, ‘अवतार नाम की फिल्म आई थी. वो मुझे दे रहे थे बहुत सारे करोड़ रुपये नहीं लिए मैंने. मैंने कहा कि लोगों को इच्छा के माता-पिता नहीं मिलते, भाई बहन नहीं मिलते, मित्र नहीं मिलते, बच्चे नहीं मिलते, तुझे तेरी इच्छा का भगवान चाहिए.’

उन्होंने आगे कहा, ‘अब वो अवतार का डायरेक्टर है तो लोग उसको इस तरह से देख रहे हैं कि गोविंदा की क्या औकात है, क्यों नहीं है भाई. मेरे जूनियर्स ने भी कितनी सारी इंग्लिश फिल्में की हैं.’

उनके इस दावे के बारे में बने मीम्स पर गोविंदा ने कहा, ‘मीम्स से मुझे कीं फर्क पैंदा है. जो लोग आजकल प्रधानमंत्री के साथ ढंग से नहीं रह पा रहे, मुख्यमंत्री के साथ नहीं रह पा रहे, मां-बाप के साथ नहीं रहते, वो लोग अगर मुझे अपमानित करते हैं तो मुझे वो लोगों की तरफ कहां देखना है. मैं उनकी तरफ देख के अपनी दृष्टि के साथ बेईमानी करूंगा. तुम्हें मुझ पर दोष लगा के क्या मिलेगा. फूल चाहे गुलाब का हो या कमल का कीचड़ में खिलेगा.  तो मुझे तो कीचड़ में बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे तो कीचड़ में ही खिलना है. गोविंदा कीचड़ में खिले ही रहेंगे.’

 
 
 
 
 
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पहले भी कर चुके हैं ऐसा दावा, पत्नी सुनीता ने क्या कहा था?

गोविंदा ने साल 2019 में ‘आप की अदालत’ में भी ‘अवतार’ को लेकर ऐसा ही दावा किया था. उस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें फिल्म में काम करने के लिए करीब 21.5 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था. उन्होंने यह भी दावा किया था कि फिल्म का नाम ‘अवतार’ रखने का सुझाव उन्होंने ही दिया था.

गोविंदा के मुताबिक, फिल्म में किरदार के लिए शरीर पर नीला रंग लगाने की जरूरत थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें इस प्रक्रिया से सेहत पर बुरा असर पड़ने की आशंका थी, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया. उनके इस दावे पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी और कई लोगों ने इसे लेकर सवाल भी उठाए थे.

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी इस दावे पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था, ‘अरे यार मुझे नहीं पता गोविंदा को ये फिल्म कब ऑफर हुई. 40 साल तो मुझे गोविंदा के साथ रहते हुए हो गए. अवतार का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम. हुई भी है या नहीं आई डोन्ट नो.’

आखिर इतनी बड़ी फिल्म क्यों है ‘अवतार’?

जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार’ साल 2009 में रिलीज हुई थी. इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने विजुअल इफेक्ट्स और 3D तकनीक से ऑडियंस को खूब प्रभावित किया. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 2.9 अरब डॉलर की कमाई की और कैमरून की ही फिल्म ‘टाइटैनिक’ को पीछे छोड़कर उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

करीब एक दशक तक ‘अवतार’ का यह रिकॉर्ड कायम रहा. साल 2019 में मार्वल की फिल्म ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ ने इसे पीछे छोड़ दिया.

‘अवतार’ की सफलता के बाद इसका अगला पार्ट ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ साल 2022 में रिलीज हुई. वहीं, तीसरी फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आई.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 26 Oct 2026 05:04 PM (IST)
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Govinda
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