गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते में अनबन के साथ ही एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स काफी समय से फैले हुए हैं. इन सबके बीच गोविंदा के भांजे विनय आनंद ने हाल ही में अपने सुपरस्टार मामा और मामी सुनीता आहूजा के बारे में खुलकर बात की. अभिनेता ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि उनके मामा और मामी के बीच सब कुछ अच्छा बना रहे. विनय ने कहा कि वह इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि उनका रिश्ता मजबूत बना रहे.

विनय आनंद ने गोविंदा-सुनीता आहूजा को लेकर क्या कहा?

आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में, अपने मामा गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बारे में बात करते हुए, भतीजे विनय आनंद ने कहा, "मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि मेरे मामा और मामी का रिश्ता हमेशा मजबूत और प्राइवेट बना रहे. यही मेरी एकमात्र इच्छा है."

बता दें कि, सुनीता आहूजा ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि गोविंदा ने सुपरस्टार होने के बावजूद, बॉलीवुड में अपने बच्चों के करियर में कभी मदद नहीं की. इस बारे में बात करते हुए, विनय ने आगे कहा, "आखिर कौन सा पिता अपने बेटे का साथ नहीं देना चाहेगा? लेकिन अगर मेरी मामी ने कुछ कहा है, तो मैं उन्हें प्यार से ध्यान देने के लिए कहूंगा, क्योंकि मैं कभी भी उन दोनों के बारे में गलत नहीं बोलूंगा."

विनय आनंद ने गोविंदा के बेटे यशवर्धन के बारे में क्या कहा?

विनय ने आगे कहा, "यशवर्धन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. वह बेहद टैलेंटेड हैं और मेरी बेस्ट विशेज हमेशा उनके साथ हैं. वह मेरे बेटे जैसे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें कोई अच्छी फिल्म मिले."

गोविंदा के गलती से पैर में गोली लगने की घटना पर क्या कहा?

विनय आनंद ने गोविंदा द्वारा गलती से अपने पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की घटना पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा, "मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि गोविंदा जी के लिए सब कुछ अच्छा हो. वह सांसद रह चुके हैं और शिवसेना से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए राजनीति का उनके जीवन का हिस्सा होना कोई असामान्य बात नहीं है. वो उस लेवल पर हैं, और नेचुरली, कभी-कभी चिंताएं हो सकती हैं."

गोविंदा और सुनीता के बारे में

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें इंटरनेट पर खूब फैली हुई हैं. स्टार वाइफ ने भी एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कभी भी अभिनेता को रंगे हाथों पकड़ने का मौका मिला, तो वो सबसे पहले मीडिया के सामने इसका खुलासा करेंगी.