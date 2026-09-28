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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जिसके भी साथ रहे, खुश रहे', गोविंदा के कोमल रानी संग अफेयर की अफवाहों पर सुनीता ने कहा ये

'जिसके भी साथ रहे, खुश रहे', गोविंदा के कोमल रानी संग अफेयर की अफवाहों पर सुनीता ने कहा ये

गोविंदा और सुनीता की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें चल रही हैं. गोविंदा का नाम एक्ट्रेस कोमल रानी संग जोड़ा जा रहा है. अब सुनीता ने इस लेकर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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गोविंदा और सुनीता आहूजा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. सुनीता ने गोविंदा पर कई आरोप लगाए. गोविंदा का नाम उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार संग जोड़ा जा रहा है. गोविंदा को लगातार  कोमल रानी संग स्पॉट भी किया जा रहा है. हाल ही में गोविंदा कोमल रानी संग लालबागचा राजा के दर्शन करने भी पहुंचे थे. इसी बीच अब सुनीता ने गोविंदा और उनके अफेयर की खबरों को लेकर रिएक्ट किया है.

Sarish Media संग बातचीत में सुनीता ने कहा, 'गोविंदा के बारे में, ना उसके को स्टार के बारे में कुछ नहीं बोलना है. मैं देख पा रही हूं कि वो खुश है, भगवान उस पर आशीर्वाद बनाए रखे. जैसी उसको जिंदगी जीनी है वो जीए. क्योंकि मुझे ये सब पर फोकस नहीं करना है. मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकती हूं कि वो जहां भी है, जिसके भी साथ है, खुश है और खुश रहे.'

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आगे सुनीता ने कहा, 'मेरा फोकस मेरा काम है. मैं बार-बार विवादों में नहीं पड़ना चाहती हूं.'

ये भी पढ़ें- 'अब नहीं देखना तारक मेहता का उल्टा चश्मा', भूत के प्लॉट में बिल्ली देख फूटा व्यूअर्स का गुस्सा

 
 
 
 
 
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कोमल रानी ने सुनीता आहूजा पर लगाए आरोप
सुनीता लगातार गोविंदा को लेकर रिएक्ट कर रही हैं. उनके पर कई आरोप भी लगाए. सुनीता ने गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी हिंट दिया. इसी सब के बीच कोमल रानी ने भी सुनीत पर कई आरोप लगाए. 

कोमल रानी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था, 'जो औरत अपने ही पति को सालों से जान से मारने की कोशिश कर रही हो, ऐसी ओरतों की बद्दुआएं किसी को नहीं लगती. पहले से ही टूटे हुए घरों को कोई और तोड़ नहीं सकता है. हमारे देश के लोग मूर्ख नहीं हैं. मुझे नहीं पता कि वो महिला किस दर्द से गुजर रही है जो अपना दर्द ठीक करने की बजाय उसे पब्लिक में दिखाने में लगी है. क्या सच में ये दर्द है या फिर ये सोची-समझी साजिश है?'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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