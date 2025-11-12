बॉलीवुड से इन दिनों बुरी खबर ही सामने आ रही है. पहले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब एक्टर गोविंदा की तबीयत खराब हो गई है. गोविंदा को मंगलवार की रात को जुहू के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. गोविंदा अचानक से अपने घर पर बेहोश हो गए थे. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. गोविंदा के बेहोश होने की खबर आने के बाद से फैंस काफी परेशान हो गए हैं.

रिपोर्ट्स का कर रहे हैं इंतजार

गोविंदा की जब तबीयत खराब हुई तो पहले डॉक्टर से पूछकर उन्हें दवाई दी गई थी मगर रात को 1 बजे ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत अब पहले से ठीक हैं और वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उनके कई टेस्ट हुए हैं और रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं.

मैनेजर ने दिया अपडेट

गोविंदा की तबीयत को लेकर उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने IANS से बातचीत में बताया कि फिलहाल रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है और एक्टर डॉक्टरों की करीबी निगरानी में हैं. गोविंदा की तबीयत को लेकर पूछे जाने पर सिन्हा ने बताया, उन्हें तेज़ सिरदर्द था और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. साथ ही चक्कर भी आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें कल रात ही भर्ती कराया गया था और जल्द ही डॉक्टर उनका दोबारा परीक्षण करेंगे.

एक साल पहले भी हुए थे एडमिट

बता दें पिछले साल अक्टूबर में, गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी. उस दौरान उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी. घुटने के नीचे चोट लगने के बाद, अभिनेता को उनके जुहू स्थित घर के पास क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया. उसके बाद गोविंदा की सर्जरी हुई थी और उनके पैर से गोली निकाली गई थी. गोविंदा को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वो रिकवर कर गए थे.