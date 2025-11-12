हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGovinda Hospitalised: सिरदर्द के बाद बेहोश हुए गोविंदा, हॉस्पिटल में एडमिट, न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे जांच, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार

Govinda Hospitalised: सिरदर्द के बाद बेहोश हुए गोविंदा, हॉस्पिटल में एडमिट, न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे जांच, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार

Govinda Hospitalised: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की अचानक से मंगलवार रात को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनके टेस्ट हुए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 10:25 AM (IST)

LIVE

Key Events
Govinda Health Live Updates Bollywood Actor Govinda Admitted CritiCare Hospital Juhu Mumbai Sunita Ahuja Govinda Hospitalised: सिरदर्द के बाद बेहोश हुए गोविंदा, हॉस्पिटल में एडमिट, न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे जांच, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार
कैसी है गोविंदा की तबीयत
Source : Instagram

Background

बॉलीवुड से इन दिनों बुरी खबर ही सामने आ रही है. पहले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब एक्टर गोविंदा की तबीयत खराब हो गई है. गोविंदा को मंगलवार की रात को जुहू के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. गोविंदा अचानक से अपने घर पर बेहोश हो गए थे. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. गोविंदा के बेहोश होने की खबर आने के बाद से फैंस काफी परेशान हो गए हैं.

रिपोर्ट्स का कर रहे हैं इंतजार

गोविंदा की जब तबीयत खराब हुई तो पहले डॉक्टर से पूछकर उन्हें दवाई दी गई थी मगर रात को 1 बजे ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत अब पहले से ठीक हैं और वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उनके कई टेस्ट हुए हैं और रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं.

मैनेजर ने दिया अपडेट

गोविंदा की तबीयत को लेकर उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने IANS से बातचीत में बताया कि फिलहाल रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है और एक्टर डॉक्टरों की करीबी निगरानी में हैं. गोविंदा की तबीयत को लेकर पूछे जाने पर सिन्हा ने बताया, उन्हें तेज़ सिरदर्द था और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. साथ ही चक्कर भी आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें कल रात ही भर्ती कराया गया था और जल्द ही डॉक्टर उनका दोबारा परीक्षण करेंगे.

एक साल पहले भी हुए थे एडमिट

बता दें पिछले साल अक्टूबर में, गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी. उस दौरान उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी. घुटने के नीचे चोट लगने के बाद, अभिनेता को उनके जुहू स्थित घर के पास क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया. उसके बाद गोविंदा की सर्जरी हुई थी और उनके पैर से गोली निकाली गई थी. गोविंदा को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वो रिकवर कर गए थे. 

10:23 AM (IST)  •  12 Nov 2025

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे थे

बता दें दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी. गोविंदा उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए थे. गोविंदा को अस्पताल के बाहर देखा गया था. अस्पताल के बाहर से गोविंदा का एक  वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचते हुए भावुक दिखाई दे रहे हैं.


10:21 AM (IST)  •  12 Nov 2025

डॉक्टर ने गोविंदा का हेल्थ अपडेट दिया

गोविंदा ने मैनेजर शशि सिन्हा ने IANS से बातचीत में बताया कि फिलहाल रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है और एक्टर डॉक्टरों की करीबी निगरानी में हैं. गोविंदा की तबीयत को लेकर पूछे जाने पर सिन्हा ने बताया, उन्हें तेज़ सिरदर्द था और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. साथ ही चक्कर भी आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें कल रात ही भर्ती कराया गया था और जल्द ही डॉक्टर उनका दोबारा परीक्षण करेंगे.

Load More
Tags :
Govinda Govinda Hospitalised
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
ट्रेंडिंग
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget