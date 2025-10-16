'उसने बहुत सारी गलतियां की हैं…' बीवी सुनीता संग तलाक के रूमर्स पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

कुछ टाइम पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक के रूमर्स फैल गए थे. दरअसल इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि 38 साल साथ रहने के बाद यह जोड़ा अलग होने की कगार पर है. वहीं वहीं अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा ने फाइनली सुनीता आहूजा से अपनी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ टॉक शो 'टू मच' में अपना रिएक्शन दिया. इस दौरान पहली बार, उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने रिश्ते और अपनी समझ के बारे में खुलकर बात की.

‘सुनीता एक बच्ची जैसी है’

अपने ह्यूमर और चार्म के लिए मशहूर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता की एक बेहद स्नेही छवि पेश की. अपनी पत्नी के बारे में प्यार से बात करते हुए, गोविंदा ने सुनीता को अपने घर की जान बताया. गोविंदा ने कहा, "वह खुद एक बच्ची है. मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वह एक बच्ची हो. सुनीता एक बच्ची जैसी है, लेकिन उसे जो ज़िम्मेदारियाँ दी गईं, वह हमारे घर को संभाल सकी क्योंकि वह जैसी है वैसी ही है. वह एक ईमानदार बच्ची है. उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं. बस वह ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए.”

उन्होंने आगे कहा, "पुरुषों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वे इस तरह से नहीं सोच सकते. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि पुरुष घर चलाते हैं, लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं."





‘मैंने उसे और उसके परिवार को कई बार माफ़ किया है”

जब उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता अक्सर उनकी गलतियां बताती हैं, तो गोविंदा ने अपने ख़ास अंदाज़ में जवाब दिया. उन्होंने कहा, “उसने खुद बहुत सारी गलतियां की हैं… मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को कई बार माफ़ किया है.”

उन्होंने किसी भी लंबे रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव की ओर इशारा करते हुए कहा, "कभी-कभी, मेरे हिसाब से, हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं. खासकर अगर आपकी मां आपके साथ नहीं होती, तो आप अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते है. और जैसे-जैसे समय बीतता है, वह आपको एक मां की तरह डाँटने लगती है, मां की तरह समझाती भी है. उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम इसे देखते हैं. अब हम देख सकते हैं कि वे कितने बदल गए हैं, जब आप यंग थे तो कैसे थे."





तलाक की अफवाहों पर लगा दिया था विराम

हाल ही में, सुनीता द्वारा तलाक की अर्जी दायर करने की खबरों के बाद इस जोड़े की शादी को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. लेकिन दोनों ने गणेश चतुर्थी मनाने के लिए साथ आकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया था. सुनीता ने इन अफवाहों का सीधा जवाब देते हुए कहा, "गोविंदा हमेशा मेरे पति रहेंगे और कोई भी हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता. "

गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी दशकों पुरानी है. इस जोड़े ने चुपचाप शादी कर ली थी और 1989 में अपनी बेटी टीना आहूजा के जन्म तक अपनी शादी को छुपाए रखा था. बाद में 1997 में उनके बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ था. बता दें कि टीना पहले ही बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं, जबकि यशवर्धन साई राजेश की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.