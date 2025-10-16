हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उसने बहुत सारी गलतियां की हैं…' बीवी सुनीता संग तलाक के रूमर्स पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

'उसने बहुत सारी गलतियां की हैं…' बीवी सुनीता संग तलाक के रूमर्स पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

Govinda On Sunita Ahuja: गोविंदा ने हाल ही में एक शो में अपनी पत्नी सुनीता आहूजा संग अपने तलाक रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी. एक्टर ने कहा कि उनकी पत्नी बच्ची जैसी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

कुछ टाइम पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक के रूमर्स फैल गए थे. दरअसल इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि 38 साल साथ रहने के बाद यह जोड़ा अलग होने की कगार पर है. वहीं वहीं अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा ने फाइनली सुनीता आहूजा से अपनी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ टॉक शो 'टू मच' में अपना रिएक्शन दिया. इस दौरान पहली बार, उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने रिश्ते और अपनी समझ के बारे में खुलकर बात की.

‘सुनीता एक बच्ची जैसी है’
अपने ह्यूमर और चार्म के लिए मशहूर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता की एक बेहद स्नेही छवि पेश की. अपनी पत्नी के बारे में प्यार से बात करते हुए, गोविंदा ने सुनीता को अपने घर की जान बताया. गोविंदा ने कहा, "वह खुद एक बच्ची है. मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वह एक बच्ची हो. सुनीता एक बच्ची जैसी है, लेकिन उसे जो ज़िम्मेदारियाँ दी गईं, वह हमारे घर को संभाल सकी क्योंकि वह जैसी है वैसी ही है. वह एक ईमानदार बच्ची है. उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं. बस वह ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए.”

उन्होंने आगे कहा, "पुरुषों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वे इस तरह से नहीं सोच सकते. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि पुरुष घर चलाते हैं, लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं."


उसने बहुत सारी गलतियां की हैं…' बीवी सुनीता संग तलाक के रूमर्स पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

मैंने उसे और उसके परिवार को कई बार माफ़ किया है”
जब उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता अक्सर उनकी गलतियां बताती हैं, तो गोविंदा ने अपने ख़ास अंदाज़ में जवाब दिया. उन्होंने कहा, “उसने खुद बहुत सारी गलतियां की हैं… मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को कई बार माफ़ किया है.”

उन्होंने किसी भी लंबे रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव की ओर इशारा करते हुए कहा, "कभी-कभी, मेरे हिसाब से, हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं. खासकर अगर आपकी मां आपके साथ नहीं होती, तो आप अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते है.  और जैसे-जैसे समय बीतता है, वह आपको एक मां की तरह डाँटने लगती है, मां की तरह समझाती भी है. उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम इसे देखते हैं. अब हम देख सकते हैं कि वे कितने बदल गए हैं, जब आप यंग थे तो कैसे थे."


उसने बहुत सारी गलतियां की हैं…' बीवी सुनीता संग तलाक के रूमर्स पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

तलाक की अफवाहों पर लगा दिया था विराम
हाल ही में, सुनीता द्वारा तलाक की अर्जी दायर करने की खबरों के बाद इस जोड़े की शादी को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. लेकिन दोनों ने गणेश चतुर्थी मनाने के लिए साथ आकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया था. सुनीता ने इन अफवाहों का सीधा जवाब देते हुए कहा, "गोविंदा हमेशा मेरे पति रहेंगे और कोई भी हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता. "

गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी दशकों पुरानी है. इस जोड़े ने चुपचाप शादी कर ली थी और 1989 में अपनी बेटी टीना आहूजा के जन्म तक अपनी शादी को छुपाए रखा था. बाद में 1997 में उनके बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ था. बता दें कि टीना पहले ही बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं, जबकि यशवर्धन साई राजेश की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Twinkle Khanna Kajol Sunita Ahuja Govinda Two Much With Kajol And Twinkle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games: अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games: अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
बॉलीवुड
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
नौकरी
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
World Spine Day: क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget