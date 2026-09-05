रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 5' सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. फिल्म में लीड रोल निभा रहे शरमन जोशी ने हाल ही में बताया है कि टीम ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. इसके साथ ही फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन के काम की ओर बढ़ गई है.

शरमन जोशी ने 'गोलमाल 5' पर दिया अपडेट

इसके अलावा, शरमन जोशी ने अजय देवगन के साथ दोबारा काम करने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और इसे एक शानदार मौका बताया. उन्होंने कहा, 'अजय सर के साथ 'गोलमाल' में काम करना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत मौका रहा है, जो मुझे दोबारा मिला है. मैंने इस सफर को बहुत एंजॉय किया है.'

फिल्म की स्थिति के बारे में अपडेट देते हुए उन्होंने आगे कहा, 'हमने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है. बहुत जल्द हम यह फिल्म आप सभी के सामने लेकर आएंगे.'

'गोलमाल 5' को लेकर उत्साह बढ़ने की एक बड़ी वजह शरमन जोशी का अपने पुराने और मशहूर किरदार लक्ष्मण के रूप में दोबारा नजर आना भी है. दर्शक खास तौर पर शरमन जोशी और उनके को-स्टार अरशद वारसी के बीच दिखाए जाने वाले उस आइकॉनिक रेस कार सीन को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

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फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने शूटिंग की एक झलक शेयर कर इस सीन की यादें ताजा कर दी थीं. उनकी इस झलक ने तुरंत दर्शकों को साल 2006 में आई फिल्म 'गोलमाल' के मजेदार और हंगामेदार दौर की याद दिला दी. 'गोलमाल' की पुरानी स्टारकास्ट एक बार फिर अपने जाने-पहचाने किरदारों के साथ लौट रही है. ऐसे में 'गोलमाल 5' को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है.

गोलमाल के अब तक 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया.

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