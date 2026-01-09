Golden Globes 2026: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर बनीं प्रियंका चोपड़ा, ये रही पूरी लिस्ट
Golden Globes 2026: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के लिए प्रेजेंटर्स की लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा जोनस का नाम भी शामिल है. भारतीय ग्लोबल स्टार प्रियंका अवार्ड शो में प्रेजेंटर के तौर पर नजर आएंगी.
हॉलीवुड और ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा को 83वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2026 में प्रेजेंटर के रूप में नामित किया गया है. प्रियंका के अलावा जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज क्लूनी, मिला कुनिस, आना डे आर्मस, और जेनिफर गार्नर जैसे सुपरस्टार्स भी इस शो में प्रेजेंटर के रूप रहेंगे.
गोल्डन ग्लोब्स 2026 के प्रेजेंटर
इस साल गोल्डन ग्लोब्स में कई मशहूर हस्तियों का नाम शामिल है. एम्मांडा सेफ्रेड, आयो एडेबिरी, क्रिस पाइन, कॉनर स्टॉरी, कोलमेन डोमिंगो, और डेव फ्रांको जैसी नामचीन हस्तियां भी अवार्ड्स समारोह में प्रेजेंटर के तौर पर शामिल होंगी. इसके अलावा काइला सेडविक, लालीसा मैनोबल, मैकॉले कुलकिन, और स्नूप डॉग भी इस बार गोल्डन ग्लोब्स में दर्शकों को अपनी मौजूदगी से सरप्राइज करेंगे.
More #GoldenGlobes presenters just dropped! 👀— Golden Globes (@goldenglobes) January 8, 2026
Don’t miss the 83rd Annual Golden Globes LIVE this Sunday at 8 ET | 5 PT @CBS and @paramountplus! pic.twitter.com/1pjcckCQAE
गोल्डन ग्लोब्स की खासियत
यह गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2026 का आयोजन सीबीएस पर लाइव होगा, और इसे पैरेमाउंट प्लस पर स्ट्रीम किया जाएगा. समारोह में निकी ग्लेज़र होस्ट के तौर पर वापसी करेंगी. यह शो रविवार को 5 बजे PT और 8 बजे ET से लाइव होगा. यह भारत में सुबह 6.30 आएगा.
प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्में
प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी व्यस्त हैं. एक बड़े प्रोजेक्ट में एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ नजर आने वाली हैं. इस फिल्म वह महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. प्रियंका का यह तेलुगु फिल्म डेब्यू होगा. फिल्म संक्रांति 2027 में रिलीज होगी. इसके अलावा प्रियंका जल्द ही ‘सिटाडेल’ के दूसरे सीजन में भी नजर आएंगी.
View this post on Instagram
इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के पास कई और प्रोजेक्ट्स 'द ब्लफ'हैं. इस फिल्म में ताकत, मातृत्व, अतीत की परछाइयों और आत्मसंघर्ष का गहरा मेल देखने को मिलेगा. इसमें एक 19वीं सदी की कैरेबियन समुद्री डाकू की भूमिका निभाएंगी, जिसमें कार्ल अर्बन भी उनके साथ होंगे. प्रियंका हाल ही में ‘हेड्स ऑफ स्टेट’ में इद्रिस एल्बा और जॉन सीना के साथ नजर आई थीं, जो एक एक्शन थ्रिलर थी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL