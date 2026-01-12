Golden Globe Awards 2026: टेयाना टेलर को मिला बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल का अवॉर्ड, 16 साल के एक्टर ने रचा इतिहास, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
Golden Globe Awards 2026: गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स के नाम फाइनली घोषित हो गए हैं. यहां पार इस अवॉर्ड को अपने नाम करने वाले विजेताओं की पूरी लिस्ट जान सकते हैं.
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स की अनाउंसमेंट लॉस एंजिल्स में सितारों से सजी एक शानदार शाम के दौरान हुई. हॉलीवुड के इस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड फंक्शन में हर साल ऐसी फिल्मों और टीवी सीरीज को स्टार्स को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, स्टोरीटेलिंग से दर्शकों का दिल जीता. चलिए यहां जानते हैं इस साल गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट जानते हैं.
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड को लगातार दूसरे साल कॉमेडियन निक्की ग्लेज़र ने कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन होटल में होस्ट किया. ये एक शानदार इवेंट रहा जिसमें फिल्म और टेलीविजन जगत की कुछ बड़ी हस्तियों ने एक से बढ़कर एक लुक में शिरकत की. वहीं कई सितारों ने अपने नाम अवॉर्ड भी किया. वहीं सीरीज एडोलेसेंस से खूब पॉपुलैरिटी बटोरने वाले 16 साल के एक्टर ओवन कूपर ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है. ये उनका पहला गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड है
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट
- बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस- टेयाना टेलर, वन बैटल आफ्टर अनदर (पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार)
- बेस्ट मेल सपोर्टिंग एक्टर- स्टेलन स्कार्सगार्ड, सेंटीमेंटल वैल्यू
- बेस्ट मेल एक्टर, टीवी सीरीज़- नोआ वायले, द पिट
- बेस्ट फीमेल एक्टर, टीवी सीरीज़ (म्यूज़िकल या कॉमेडी)- जीन स्मार्ट, हैक्स (तीसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार)
- बेस्ट मेल एक्टर, टीवी ड्रामा-ओवेन कूपर, एडोलसेंस
- बेस्ट मेल एक्टर, टीवी सीरीज़ (म्यूज़िकल/कॉमेडी)-सेठ रोजेन
- बेस्ट पॉडकास्ट-एमी पोहलर
- बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर्स-के-पॉप डेमन हंटर्स
- बेस्ट स्कोर मोशनल पिक्चर्स-लुडविग गोरान्सन, सिनर्स
- बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर-पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर
- बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर– कॉमेडी/म्यूज़िकल-रोज़ बायरन, इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू
- बेस्ट परफॉर्मेंस मेल, लिमिटेड सीरीज-स्टीफन ग्राहम, एडोलेसेंस
- बेस्ट सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट- सिनर्स
- बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज़, एंथोलॉजी सीरीज़-मिशेल विलियम्स, डाइंग फॉर सेक्स!
- बेस्ट डायरेक्टर-पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर
- बेस्ट एनिमेटेड फिल्म-के-पॉप डेमन हंटर्स
