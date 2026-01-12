गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स की अनाउंसमेंट लॉस एंजिल्स में सितारों से सजी एक शानदार शाम के दौरान हुई. हॉलीवुड के इस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड फंक्शन में हर साल ऐसी फिल्मों और टीवी सीरीज को स्टार्स को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, स्टोरीटेलिंग से दर्शकों का दिल जीता. चलिए यहां जानते हैं इस साल गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट जानते हैं.

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड को लगातार दूसरे साल कॉमेडियन निक्की ग्लेज़र ने कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन होटल में होस्ट किया. ये एक शानदार इवेंट रहा जिसमें फिल्म और टेलीविजन जगत की कुछ बड़ी हस्तियों ने एक से बढ़कर एक लुक में शिरकत की. वहीं कई सितारों ने अपने नाम अवॉर्ड भी किया. वहीं सीरीज एडोलेसेंस से खूब पॉपुलैरिटी बटोरने वाले 16 साल के एक्टर ओवन कूपर ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है. ये उनका पहला गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड है

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट