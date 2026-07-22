'गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग' फेम केली हॉटल का निधन, 18 साल की उम्र में सड़क हादसे ने ली जान

हॉलीवुड के फैंस के लिए एक बेहद दुखद खबर हैं. 'गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग' और 'गॉडजिला कॉन्ग: द न्यू अंपायर' में 'जिया' के किरदार से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस केली हॉटल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हैं. सिर्फ 18 साल की उम्र में उनका चले जाना, उनके परिवार, फैंस और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति हैं. इसी बीच केली के पिता जोशुआ हॉटल और स्कूल ने उनके निधन की खबर दी और इसका कारण बताया.

स्कूल और पिता ने दी जानकारी

हाल ही में अमेरिकन साइन लैंग्वेज के फेसबुक लाइव और TMZ के साथ बात करते हुए जोशुआ हॉटल ने बताया कि मैरीलैंड में केली का कार एक्सीडेंट हुआ था, जहां उसका निधन हो गया. वहीं केली के स्कूल टेक्सास स्कूल फॉर द डेफ ने एक पोस्ट शेयर कर कहा, 'हम दुख के साथ बता रहे है कि हमारी सीनियर स्टूडेंट केली हॉटल का कल मैरीलैंड के फ्रेडरिक शहर में कार एक्सीडेंट से निधन हो गया. ये समय उनके परिवार, फैंस, क्लासमेट्स और उनसे जुड़े लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. हादसे को लेकर हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपील करते है कि इस समय केली के परिवार की प्राइवेसी बनाए रखें और कोई अफवाह न फैलाएं.'

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केली ने बनाई थी पहचान

बता दें कि केली का जन्म एक डीफ यानी बहरे परिवार में हुआ, जहां उसके पिता और केली भी सुन नहीं सकते. इसके बावजूद केली ने अपनी फिल्म में अहम किरदार निभाया और मजबूत पहचान बनाई. वहीं बात करें फिल्म की, तो 'गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग' और 'गॉडजिला कॉन्ग: द न्यू अंपायर' में उन्होंने 'जिया' नाम का किरदार निभाया था, जो एक बहरी और अनाथ लड़की रही. फिल्म में उनके किरदार और अभिनय की जमकर तारीफ हुई थी. वहीं उन्हें बेस्ट परफोर्मेंस बाय अ यंगर एक्ट्रेस में सैटर्न अवॉर्ड ने लिए नॉमिनेट किया गया था.

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साइन लैंग्वेज था मुश्किल

इसके अलावा 2021 में केली ने 'द डेली मोथ' के साथ बातचीत में बताया था कि 'स्क्रिप्ट याद करना उनके लिए आसान था, लेकिन अमेरिकन साइन लैंग्वेज में पेश करना बहुत मुश्किल था. कई बार उन्हें इसमें परेशानी हुई, जिससे शूटिंग में देरी हो रही थी. हालांकि बाद में अमेरिकन साइन लैंग्वेज की टीम ने इसे समझा और काम जल्दी हुआ.

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