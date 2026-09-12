ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा बनीं मां, मंगेतर माइकल पोलांस्की संग किया पहले बच्चे का वेलकम
Lady Gaga Welcomed Baby: ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा मां बन गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने मंगेतर माइकल पोलांस्की संग अपने पहले बच्चे का वेलकम किया है.
ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा के घर किलकारी गूंजी है. वो मां बन गई हैं. लेडी गागा ने अपने मंगेतर और बिजनेसमैन माइकल पोलांस्की के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. हालांकि, कपल ने अभी तक इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. उन्होंने न ही अपने बच्चे का नाम रिवील किया है और न ही बर्थ डेट.
सामने आईं लेडी गागा की तस्वीरें
पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लेडी गागा और माइकल पोलांस्की को हाल ही में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में अपने बच्चे के साथ देखा गया. ये पहली बार है जब दोनों को अपने बच्चे के साथ पब्लिकी स्पॉट किया गया. लेडी गागा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में पॉप स्टार अपने बच्चे को गोद मे में लिए नजर आ रही हैं.
Goo Goo Gaga!!! Lady Gaga and her fiancé, Michael Polansky, were spotted for the first time since Page Six confirmed they recently welcomed their first child. 🫶— Page Six (@PageSix) September 12, 2026
📸: BACKGRID pic.twitter.com/vcV58UfPhT
मां बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं लेडी गागा
लेडी गागा पहले भी कई बार मां बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं. मार्च 2025 में 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने परिवार शुरू करने की बात की थी. उन्होंने कहा था कि मां बनना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है. इसके बाद 'द स्टीफन कोलबर्ट शो' में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि बच्चे की परवरिश करना उनका अगला 'स्टारिंग रोल' होगा.
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2019 में शुरू हुई थी लव स्टोरी
लेडी गागा और माइकल पोलांस्की के रिश्ते की शुरुआत 2019 में हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया. दोनों कई मौकों पर एक साथ नजर आए और समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया. मार्च 2024 में माइकल पोलांस्की ने लेडी गागा को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके बाद दोनों ने सगाई कर ली. हालांकि, सगाई के बाद भी दोनों ने अब तक शादी नहीं की है. गागा और माइकल अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं.
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