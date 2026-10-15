Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'घूसखोर पंडित' का बदला गया टाइटल, ट्रेलर भी हुआ रिलीज, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

'घूसखोर पंडित' का बदला गया टाइटल, ट्रेलर भी हुआ रिलीज, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

मनोज बाजपेयी की फल्म 'घूसखोर पंडित' का नाम बदल गया है. फिल्म का नाम अब 'गजब रात' हो गया है. इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

मनोज तिवारी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' अपने टाइटल की वजह से काफी विवादों में आ गई थी. फिल्म के टाइटल को बदलने की मांग हुई थी. अब मेकर्स ने फिल्म का टाइटल बदल दिया है. अब फिल्म का टाइटल 'घूसखोर पंडित' से बदलकर 'गजब रात' रख दिया गया है. इसी क साथ मेकर्स ने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है. 

ट्रेलर में दिखाया गया कि मनोज बाजपेयी पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. ट्रेलर में दिखाया गया कि एक यंग लड़की को कोई सीरियस कंडीशन में चलती गाड़ी से फेंक जाता है. मनोज इस केस की इंवेस्टिगेशन करते हैं. फिल्म में मनोज एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. हालांकि, यंग लड़की का केस पूरी रात की कहानी बदल देता है. फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं. मनोज बाजपेयी ने फिल्म के ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा- अनेक कहानियां, अनेक किरदार और सिर्फ एक रात सच सामने लाने के लिए. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को आप 23 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. फिल्म में दिव्या दत्ता, नुसरत भरूचा, अक्षय ओबेरॉय जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म को रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को नीरज पांडे की टीम प्रोड्यूस कर रही है.

फिल्म को लेकर था ये विवाद?
फरवरी में नेटफ्लिक्स ने 'घूसखोर पंडित' की अनाउंसमेंट की थी. लेकिन फिल्म के टाइटल को लेकर काफी विवाद हुआ. इस मामले पर मनोज बाजपेयी ने पीटीआई से बातचीत में कहा था, 'हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा विवाद होगा. हमने माफी भी मांग ली थी. अगर किसी चीज से किसी को चोट पहुंचती है, किसी का दिल दुखता है तो हम उस गलती को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.'

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Ghooskhor Pandat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान, जानिए भारत में विरोध प्रदर्शन करने पर विदेशी नागरिकों के खिलाफ क्या हैं कानूनी नियम?
इमरान खान विवाद: क्या विदेशी नागरिक भारत में प्रोटेस्ट कर सकते हैं? क्या कहता है कानून
बॉलीवुड
दिल्ली में गुरु रंधावा का पहला सोलो लाइव कॉन्सर्ट, 3 साल बाद स्टेज पर करेंगे वापसी
दिल्ली में गुरु रंधावा का पहला सोलो लाइव कॉन्सर्ट, 3 साल बाद स्टेज पर करेंगे वापसी
बॉलीवुड
Jailer 2 Box Office Day 1 Live Updates: रजनीकांत की 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 1 बजे तक 18 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 1 बजे तक 18 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
विद्या बालन को साउथ में क्यों कहा जाता था 'मनहूस'? एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा
विद्या बालन को साउथ में क्यों कहा जाता था 'मनहूस'? एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
इंडिया
लद्दाख को 3,350 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी- 'हमारा फोकस युवाओं पर'
लद्दाख को 3,350 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी- 'हमारा फोकस युवाओं पर'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
आशुतोष रांका, सौरव के तिहाड़ जाते ही CJP की रत्ना सिंह को मिल रही धमकी, बोलीं- '₹2 वाले...'
आशुतोष रांका, सौरव के तिहाड़ जाते ही CJP की रत्ना सिंह को मिल रही धमकी, बोलीं- '₹2 वाले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
हेल्थ
Pope Leo XIV Cancer: किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget