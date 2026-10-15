मनोज तिवारी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' अपने टाइटल की वजह से काफी विवादों में आ गई थी. फिल्म के टाइटल को बदलने की मांग हुई थी. अब मेकर्स ने फिल्म का टाइटल बदल दिया है. अब फिल्म का टाइटल 'घूसखोर पंडित' से बदलकर 'गजब रात' रख दिया गया है. इसी क साथ मेकर्स ने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है.

ट्रेलर में दिखाया गया कि मनोज बाजपेयी पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. ट्रेलर में दिखाया गया कि एक यंग लड़की को कोई सीरियस कंडीशन में चलती गाड़ी से फेंक जाता है. मनोज इस केस की इंवेस्टिगेशन करते हैं. फिल्म में मनोज एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. हालांकि, यंग लड़की का केस पूरी रात की कहानी बदल देता है. फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं. मनोज बाजपेयी ने फिल्म के ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा- अनेक कहानियां, अनेक किरदार और सिर्फ एक रात सच सामने लाने के लिए. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है.

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कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को आप 23 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. फिल्म में दिव्या दत्ता, नुसरत भरूचा, अक्षय ओबेरॉय जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म को रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को नीरज पांडे की टीम प्रोड्यूस कर रही है.

फिल्म को लेकर था ये विवाद?

फरवरी में नेटफ्लिक्स ने 'घूसखोर पंडित' की अनाउंसमेंट की थी. लेकिन फिल्म के टाइटल को लेकर काफी विवाद हुआ. इस मामले पर मनोज बाजपेयी ने पीटीआई से बातचीत में कहा था, 'हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा विवाद होगा. हमने माफी भी मांग ली थी. अगर किसी चीज से किसी को चोट पहुंचती है, किसी का दिल दुखता है तो हम उस गलती को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.'