हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGhooskhor Pandat Row: 'किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत', 'घूसखोर पंडत' के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार

Ghooskhor Pandat Row: 'किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत', 'घूसखोर पंडत' के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार

Ghooskhor Pandat Row: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'घूसखोर पंडत' के निर्माता को फटकार लगाई और इसके टाइटल को लेकर क्लियरिटी मांगी. साथ ही कहा कि किसी भी वर्ग को अपमानित करना सरासर गलत है.

By : निपुण सहगल | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 12 Feb 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स और फिल्ममेकर नीरज पांडे से 'घूसखोर पंडित' टाइटल पर सफाई मांगी और उनसे कहा कि वे कोर्ट को बताएं कि वे इसे नया नाम देने का प्रस्ताव कर रहे हैं, कोर्ट ने बिना लाग-लपेट के बात की. कोर्ट ने कहा कि ऐसे नाम अक्सर पब्लिसिटी के लिए चुने जाते हैं ताकि विवाद हो.  यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान आई, जब बेंच ने कुछ ही घंटों में साफ जवाब देने पर जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 'घूसखोर पंडत' के निर्माता को फटकार
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने 'घूसखोर पंडत' के निर्माता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा-किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत है. समाज में पहले ही इतनी दरार है. आप इसे बढ़ावा मत दीजिए.  कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा  आपने नाम बदलने की बात कही है, हमें बताइए कि नाम क्या रखने जा रहे हैं? यह भी बताइए कि आपकी फिल्म में किसी वर्ग के बारे में कोई आपत्तिजनक बात है या नहीं?

इस मामले की अगली सुनवाई  19 फरवरी को होगी. 

नेटफ्लिक्स ने हाईकोर्ट में टाइटल बदलने की बात कही थी
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स की फ़िल्म 'घूसखोर पंडित' की रिलीज़ और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक पिटीशन पर सुनवाई की थी. याचिका में दलील दी गई है कि फ़िल्म का टाइटल और उसका प्रस्तावित कंटेंट बदनाम करने वाला और सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक है. सुनवाई के दौरान, नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को बताया कि मेकर्स फ़िल्म का नाम बदलने को तैयार हैं. प्लेटफ़ॉर्म ने बेंच को भरोसा दिलाया कि टाइटल बदला जाएगा. उसने यह भी कहा कि फ़िल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटीरियल सोशल मीडिया से पहले ही हटा दिया गया है. इसके बाद, कोर्ट ने मामला सुलझा लिया था.

कोर्ट ने कहा था कि अब इस याचिका पर आगे कोई ऑर्डर देने का कोई कारण नहीं है. नेटफ्लिक्स और मेकर्स फ़िल्म का नाम बदलने पर सहमत हो गए. इस आधार पर, कोर्ट ने मामले को सुलझा हुआ माना और 'घूसखोर पंडित' की रिलीज़ रोकने की पिटीशन को खारिज कर दिया था.

बता दें, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि 'घूसखोर पंडित' टाइटल हिंदू पुजारियों और एक खास समुदाय की इमेज को नुकसान पहुंचाता है और यह सामाजिक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ हो सकता है. याचिका में फिल्म की रिलीज और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी. 

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 12 Feb 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Neeraj Panday Ghooskhor Pandat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal के बीच Oil Game बदला | US, Venezuela vs Russia| Paisa Live
₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Celebrities
पाकिस्तानी रैपर की कजिन से होने वाली है शादी, सगाई की तस्वीरें हुई वायरल, कभी नेपाल में भारत का झंडा फहराकर बटोरी थी सुर्खियां
पाकिस्तानी रैपर की कजिन से होने वाली है शादी, सगाई की तस्वीरें हुईं वायरल
नौकरी
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Mobile Radiation Cancer Risk: सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
यूटिलिटी
मध्य प्रदेश में अब तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी पेंशन, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?
मध्य प्रदेश में अब तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी पेंशन, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget