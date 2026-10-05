जाने-माने गजल गायक तलत अजीज के मुंबई स्थित घर में शुक्रवार रात को अचानक आग लगने की घटना सामने आई थी. इसमें उनके सहित पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शनिवार को सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया. अब सिंगर ने इस घटना को लेकर बातचीत की और बताया कि उन्हें हादसे में क्या नुकसान झेलना पड़ा है?

तलज अजीज मुंबई के जुहू में करीब चार दशक से एक बिल्डिंग में रह रहे हैं. शुक्रवार रात को उनके घर में आग लग गई थी. उन्होंने टाइम्स ऑफि इंडिया सिटी से बातचीत में कहा, 'शुक्रवार रात को 11 बजे अचानक से जबरदस्त आग लग गई थी. बीना (तलाक की पत्नी बीना अजीज) ऊपर थी और मैं नीचे हॉल मैं टीवी देख रहा था.' तलत ने आगे बताया कि हॉल में लगे एक बंद एयर कंडीशनर में स्पार्क होने से आग निकलने लगी थी.

पत्नी को पड़ोसी ने बाटरूम से बचाया

आग लगने से घर में धुंआ फैल गया था और परिवार के लोगों का दम घुटने लगा. तलत, उनकी पत्नी बीना और दोनों बेटों शायान एवं अदनान के अलावा सिकंदर सिंह को भी अस्पताल ले जाया गया था. तलत ने आगे बताया कि उनकी पत्नी का रेस्क्यू बाथरूम की खिड़की से किया गया. हालांकि अब सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

तलत ने अपनी पत्नी को लेकर बताया कि वो बाथरूम की तरफ भागी और शॉवर चालू किया. पड़ोसी ने सीढ़ी की मदद से उन्हें बचाया. उन्होंने आगे बताया कि जब तक घर रहने लायक स्थिति में नहीं आ जाता तब तक परिवार के सभी लोग होटल में रहेंगे.

सिंगर का कीमती सामान खोया

आग लगने से सिंगर ने अपना कीमती सामान खो दिया. तलत ने आगे कहा कि जो सामान जलकर रख हो गया. उनमें हारमोनियम और बीना की पेंटिंग्स शामिल थीं. आगे उन्होंने फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अपने पड़ोसियों का धन्यवाद किया.

कौन हैं तलत अजीज?

69 वर्षीय तलत अजीज का जन्म हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने 'उमराव जान', 'बाज़ार' और 'डैडी' जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए. जबकि 'चाँदनी रातें' और 'जिंदगी जब भी तेरी बाज़्म में लाती है हमें' जैसी गजलों से भी दर्शकों का दिल जीता.