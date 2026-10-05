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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपड़ोसी ने पत्नी को बाथरूम से बचाया, रात 11 बजे लगी आग, सिंगर तलत अजीज ने सुनाई घर में हुए हादसे की दास्तां

पड़ोसी ने पत्नी को बाथरूम से बचाया, रात 11 बजे लगी आग, सिंगर तलत अजीज ने सुनाई घर में हुए हादसे की दास्तां

हाल ही में गजल सिंगर तलत अजीज के घर में आग लग गई थी. अब उन्होंने इस घटना को लेकर बात की है और बताया है कि वो और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Oct 2026 12:33 PM (IST)
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जाने-माने गजल गायक तलत अजीज के मुंबई स्थित घर में शुक्रवार रात को अचानक आग लगने की घटना सामने आई थी. इसमें उनके सहित पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शनिवार को सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया. अब सिंगर ने इस घटना को लेकर बातचीत की और बताया कि उन्हें हादसे में क्या नुकसान झेलना पड़ा है?

तलज अजीज मुंबई के जुहू में करीब चार दशक से एक बिल्डिंग में रह रहे हैं. शुक्रवार रात को उनके घर में आग लग गई थी. उन्होंने टाइम्स ऑफि इंडिया सिटी से बातचीत में कहा, 'शुक्रवार रात को 11 बजे अचानक से जबरदस्त आग लग गई थी. बीना (तलाक की पत्नी बीना अजीज) ऊपर थी और मैं नीचे हॉल मैं टीवी देख रहा था.' तलत ने आगे बताया कि हॉल में लगे एक बंद एयर कंडीशनर में स्पार्क होने से आग निकलने लगी थी.

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पत्नी को पड़ोसी ने बाटरूम से बचाया

आग लगने से घर में धुंआ फैल गया था और परिवार के लोगों का दम घुटने लगा. तलत, उनकी पत्नी बीना और दोनों बेटों शायान एवं अदनान के अलावा सिकंदर सिंह को भी अस्पताल ले जाया गया था. तलत ने आगे बताया कि उनकी पत्नी का रेस्क्यू बाथरूम की खिड़की से किया गया. हालांकि अब सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

पड़ोसी ने पत्नी को बाथरूम से बचाया, रात 11 बजे लगी आग, सिंगर तलत अजीज ने सुनाई घर में हुए हादसे की दास्तां

तलत ने अपनी पत्नी को लेकर बताया कि वो बाथरूम की तरफ भागी और शॉवर चालू किया. पड़ोसी ने सीढ़ी की मदद से उन्हें बचाया. उन्होंने आगे बताया कि जब तक घर रहने लायक स्थिति में नहीं आ जाता तब तक परिवार के सभी लोग होटल में रहेंगे.

सिंगर का कीमती सामान खोया

आग लगने से सिंगर ने अपना कीमती सामान खो दिया. तलत ने आगे कहा कि जो सामान जलकर रख हो गया. उनमें हारमोनियम और बीना की पेंटिंग्स शामिल थीं. आगे उन्होंने फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अपने पड़ोसियों का धन्यवाद किया.

कौन हैं तलत अजीज?

69 वर्षीय तलत अजीज का जन्म हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने 'उमराव जान', 'बाज़ार' और 'डैडी' जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए. जबकि 'चाँदनी रातें' और 'जिंदगी जब भी तेरी बाज़्म में लाती है हमें' जैसी गजलों से भी दर्शकों का  दिल जीता. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Talat Aziz
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