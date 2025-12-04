कतर में गौरी खान का क्लासी लुक, एम एफ हुसैन म्यूजियम की ओपनिंग सेरेमनी से शेयर की झलकियां
Gauri Khan At Qatar: गौरी खान हाल ही में कतर में एम एफ हुसैन म्यूजियम की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुईं. वीडियोज और फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने इवेंट की अनसीन मूमेंट्स फैंस के साथ भी शेयर किए.
मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान इक दिनों कतर में एंजॉय कर रही हैं. शाहरुख खान की वाइफ कतर में एम एफ हुसैन के म्यूजियम की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंची थीं. इस दौरान उनका स्टनिंग लुक देखने को मिला. उन्होंने तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते हुए अपने फैंस को इवेंट की झलकियां भी दिखाईं.
गौरी खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने बताया कि वो कतर में इस इवेंट के हिस्सा बन वाकई काफी खुश हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं. इवेंट की झलकियों को शेयर करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर ने शेख मोजा बिंत नसीर के साथ भी अपनी तस्वीरों को फैंस के सामने पेश किया. बता दें कि शेख मोजा बिंत नसीर कतर के शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं जो वहां एजुकेशन और सोसायटी के डेवलपमेंट के लिए लगातार काम कर रही हैं.
'काफी ग्रेटफुल महसूस करती हूं...'
गौरी खान ने कैप्शन शेयर करते हुए लिखा- 'एक ऐसी जगह जहां लीगेसी जिंदा है और आर्ट एक इमोशन बन जाता है जिसे आप टच कर सकते हैं. ऐसे टैलेंट को अमर होते हुए देखने के लिए काफी ग्रेटफुल महसूस करती हूं. उस मूमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी जिसमें कल्चर, इमेजिनेशन और एंडलेस इंस्पिरेशन को बुनकर बनाया गया.'
ब्लैक अनारकली में क्लासी लगीं शाहरुख की गौरी
शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान स्टाइल और फैशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. भले वो बॉलीवुड की कोई पॉपुलर एक्ट्रेस नहीं हैं लेकिन उनका स्टाइल भी इस मामले में किसी से कम नहीं है. कतर में ऑर्गनाइज हुए इस इवेंट में उन्होंने ब्लैक कलर का अनारकली सूट कैरी किया था. इसके बॉर्डर में डिजाइन बनी है जो पूरे आउटफिट की खूबसूरती को बढ़ता है. इसके साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट एक्सरीज से अपना ये लुक कंप्लीट किया. स्मोकी आइ मेकअप और खुले बालों में गौरी खान का ये लुक एलिगेंट के साथ क्लासी भी लग रहा है.
गौरी खान का वर्कफ्रंट
गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर के साथ–साथ पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. पति शाहरुख खान के साथ मिलकर वो अपने प्रॉडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले कई जबरदस्त मूवीज प्रोड्यूस कर चुकी हैं. हाल ही में कपल ने अपने बेटे आर्यन खान को बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में लॉन्च किया. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर कमाल कर गई. वहीं अब शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' भी इसी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही है.
