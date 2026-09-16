बप्पा की भक्ति में डूब जाते हैं बॉलीवुड के ये मुस्लिम एक्टर्स, घर में ऐसे होती है पूजा

गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई मुस्लिम एक्टर्स भी हर साल गणपति बप्पा की पूजा और उनके स्वागत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इन सितारों के घर गणपति उत्सव की खास रौनक देखने को मिलती है. आइए जानते हैं उन मुस्लिम एक्टर्स के बारे में, जो बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आते हैं और किस तरह घर पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं.

सलमान खान हर साल मनाते हैं गणेश चतुर्थी

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर हर साल गणेश चतुर्थी पर बप्पा का वेलकम किया जाता है. इस बार भी उनके घर गणपति बप्पा विराजे. सलमान खान समेत घर से सभी लोगों ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई.

सैफ अली खान भी रखते हैं आस्था

एक्टर सैफ अली खान भी हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं. इस साल उन्होंने अपने हाथों से बप्पा की मूर्ति बनाई थी, जिसकी झलक करीना कपूर ने शेयर की थी. कपल अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में भी शामिल हुआ था.

शाहरुख खान भी करते हैं बप्पा का स्वगात

बॉलीवुड के किगं यानी शाहरुख खान भी अपने घर पर गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं और सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ फोटोज भी शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई भी दी.

Happy Ganapati to all the boys & girls. Festivities & happiness around and may Bappa bring more of it in your lives. To add to happiness it's always better to share it with friends. So a bit of sharing and laughs let's do an #AskSRK for a while if you all have the time. Love u — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

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जहीर इकबाल भी सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पति और एक्टर जहीर इकबाल मुस्लिम है, लेकिन वो भी हिंदू धर्म के सभी त्यौहार मनाते नजर आते हैं. हाल ही में गणपति बप्पा के दर्शन करने एक सोहेल खान के घर पहुंचे थे.

हिना खान मनाती हैं गणेश चतुर्थी

टीवी एक्ट्रेस हिना खान मुस्लिम हैं, लेकिन वे गणेश उत्सव धूमधाम से मनाती हैं. हिना ने इस बार गणपति संग फोटोज भी शेयर की थी.

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अफसाना खान भी करती हैं बप्पा की पूजा

सिंगर अफसाना खान भी मुस्लिम है और वो गणेश चतुर्थी मनाती हैं. वो हाल ही में कपलि शर्मा के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची थी. इस दौरान उनके पति साजन शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे. अफसाना ने सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे.

सना मकबूल मनाती हैं गणेश चतुर्था

मुस्लिम एक्ट्रेस सना मकबूल भी गणेश चतुर्थी मनाती हैं. इस बार वो अर्जुन बिजलानी के घर बप्पा के विसर्जन के दौरान शामिल होने पहुंची थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर की हैं.

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