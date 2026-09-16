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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबप्पा की भक्ति में डूब जाते हैं बॉलीवुड के ये मुस्लिम एक्टर्स, घर में ऐसे होती है पूजा

बप्पा की भक्ति में डूब जाते हैं बॉलीवुड के ये मुस्लिम एक्टर्स, घर में ऐसे होती है पूजा

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में के कई मुस्लिम सितारे हैं जो हर साल गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाते हैं. लिस्ट में सलमान खान, सैफ अली खान समेत कई सेलबेल्स गणपति बप्पा की पूजा करते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई मुस्लिम एक्टर्स भी हर साल गणपति बप्पा की पूजा और उनके स्वागत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इन सितारों के घर गणपति उत्सव की खास रौनक देखने को मिलती है. आइए जानते हैं उन मुस्लिम एक्टर्स के बारे में, जो बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आते हैं और किस तरह घर पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं.

सलमान खान हर साल मनाते हैं गणेश चतुर्थी
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर हर साल गणेश चतुर्थी पर बप्पा का वेलकम किया जाता है. इस बार भी उनके घर गणपति बप्पा विराजे. सलमान खान समेत घर से सभी लोगों ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई.

बप्पा की भक्ति में डूब जाते हैं बॉलीवुड के ये मुस्लिम एक्टर्स, घर में ऐसे होती है पूजा

सैफ अली खान भी रखते हैं आस्था
एक्टर सैफ अली खान भी हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं. इस साल उन्होंने अपने हाथों से बप्पा की मूर्ति बनाई थी, जिसकी झलक करीना कपूर ने शेयर की थी. कपल अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में भी शामिल हुआ था.

बप्पा की भक्ति में डूब जाते हैं बॉलीवुड के ये मुस्लिम एक्टर्स, घर में ऐसे होती है पूजा

शाहरुख खान भी करते हैं बप्पा का स्वगात
बॉलीवुड के किगं यानी शाहरुख खान भी अपने घर पर गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं और सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ फोटोज भी शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई भी दी.

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जहीर इकबाल भी सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव 
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पति और एक्टर जहीर इकबाल मुस्लिम है, लेकिन वो भी हिंदू धर्म के सभी त्यौहार मनाते नजर आते हैं. हाल ही में गणपति बप्पा के दर्शन करने एक सोहेल खान के घर पहुंचे थे.

बप्पा की भक्ति में डूब जाते हैं बॉलीवुड के ये मुस्लिम एक्टर्स, घर में ऐसे होती है पूजा

हिना खान मनाती हैं गणेश चतुर्थी
टीवी एक्ट्रेस हिना खान मुस्लिम हैं, लेकिन वे गणेश उत्सव धूमधाम से मनाती हैं. हिना ने इस बार गणपति संग फोटोज भी शेयर की थी. 

 
 
 
 
 
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अफसाना खान भी करती हैं बप्पा की पूजा
सिंगर अफसाना खान भी मुस्लिम है और वो गणेश चतुर्थी मनाती हैं. वो हाल ही में कपलि शर्मा के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची थी. इस दौरान उनके पति साजन शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे. अफसाना ने सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे.

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सना मकबूल मनाती हैं गणेश चतुर्था
मुस्लिम एक्ट्रेस सना मकबूल भी गणेश चतुर्थी मनाती हैं. इस बार वो अर्जुन बिजलानी के घर बप्पा के विसर्जन के दौरान शामिल होने पहुंची थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर की हैं. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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