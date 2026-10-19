बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने इस घटना की निंदा करते हुए टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है. FWICE ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है. वहीं, मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं.

FWICE ने की घटना की निंदा

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने एक बयान जारी कर फायरिंग की घटना पर चिंता जताई है. संगठन ने कहा कि हिंसा और डराने-धमकाने की ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं. FWICE के मुताबिक, इस तरह की घटनाएं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

संगठन ने अपने बयान में कहा, 'इस तरह की हिंसा और धमकी की घटनाएं पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. यह बेहद परेशान करने वाली बात है कि फिल्म इंडस्ट्री की किसी बड़ी हस्ती के साथ ऐसी घटना दूसरी बार हुई है. इससे पहले मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी. इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना गंभीर चिंता का विषय है. संबंधित अधिकारियों को तुरंत ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.'

जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग

FWICE ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. संगठन का कहना है कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. FWICE ने कहा, 'हम मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी, निष्पक्ष और तय समय में जांच की जाए, ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके.'

इसके साथ ही संगठन ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस अधिकारियों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की अपील की. FWICE ने कहा कि कलाकारों और इंडस्ट्री के अन्य लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए.

फायरिंग की जांच में जुटी मुंबई पुलिस

टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस ने मामले की पड़ताल के लिए 15 टीमें बनाई हैं. अब तक टाइगर के ड्राइवर फिरदौस का बयान भी दर्ज किया जा चुका है. घटना में फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी थी.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रविवार शाम करीब 7 बजे टाइगर एक फुटबॉल क्लब से अपनी कार में निकल रहे थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियां चला दीं. जुहू इलाके में हुई इस घटना में दो लोग घायल हुए थे, जिनमें टाइगर के ड्राइवर भी शामिल हैं. टाइगर को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित हैं.

एकनाथ शिंदे ने टाइगर से की मुलाकात

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. इस दौरान टाइगर की मां आयशा श्रॉफ भी मौजूद थीं. शिंदे ने एक्टर और उनके परिवार को राज्य सरकार की ओर से मदद का भरोसा दिलाया.

मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में शिंदे ने फायरिंग की घटना की निंदा की. उन्होंने बताया कि टाइगर के बाएं हाथ पर बारूद और कांच के टुकड़ों की वजह से चोटें आई हैं.

शिंदे ने कहा, 'यह एक बड़ी घटना है. पांच राउंड गोलियां चलाई गईं, लेकिन राहत की बात है कि टाइगर सुरक्षित हैं. उनके ड्राइवर को चोट लगी है और इस घटना की निंदा की जानी चाहिए. मैं एक्टर से मिला हूं. उनके बाएं हाथ पर बारूद और कांच के टुकड़ों की वजह से चोटें आई हैं. टाइगर और उनकी मां काफी घबराए हुए हैं.'

'धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि राज्य सरकार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ खड़ी है और किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हस्तियों को मिल रही खुली धमकियों के बीच राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है. किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 90 के दशक में इस तरह की गैंगवार की घटनाएं आम थीं, लेकिन मुंबई पुलिस ने 1995 में इन पर रोक लगा दी थी. लोगों को डराने की ऐसी कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इस गुंडागर्दी को खत्म करेंगे.'

फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, FWICE ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.