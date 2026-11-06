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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज, नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' समेत सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये 6 फिल्में

दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज, नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' समेत सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये 6 फिल्में

6 नवंबर को सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुई हैं. नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' और प्रभु देवा की 'मून वॉक' के साथ अक्षय कुमार की पुरानी हिट फिल्म 'मोहरा' भी दोबारा बड़े पर्दे पर आई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 11:18 AM (IST)
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दिवाली 2026 का हफ्ता सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास रहने वाला है. 5 नवंबर को रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हुई. वहीं, रजनीकांत की 'जेलर 2' पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. अब आज यानी 6 नवंबर को साउथ और हिंदी सिनेमा की कई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी हैं.

इनमें नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' से लेकर प्रभु देवा की 'मून वॉक' तक शामिल हैं. इसके अलावा, 90 के दशक की हिट फिल्म 'मोहरा' भी 32 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई है. आइए जानते हैं कि आज कौन-कौन सी फिल्में दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में आई हैं.

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'सीन'

तमिल सिनेमा के जाने-माने एक्टर सूर्या इन दिनों अपनी फिल्म 'सीन' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये एक्शन-कॉमेडी फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म का निर्देशन और लेखन जीतू माधवन ने किया है. 

दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज, नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' समेत सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये 6 फिल्में

इसमें सूर्या के साथ नासलेन और नाजरिया नाजिम भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता है. अब देखना होगा कि यह बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है.

'मूकूथी अम्मन 2'

नयनतारा की फिल्म 'मूकूथी अम्मन 2' साल 2020 में आई तमिल भक्तिमय कॉमेडी फिल्म 'मूकूथी अम्मन' का सीक्वल है. सुंदर सी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. 

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ये एक डिवोशनल फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें नयनतारा एक बार फिर देवी के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में कॉमेडी के साथ सामाजिक मुद्दों को भी दिखाया गया है. इसमें रेजिना कैसेंड्रा, दुनिया विजय, उर्वशी, योगी बाबू, सुनील और सिंगमपुली भी अहम भूमिकाओं में हैं.

'मून वॉक'

6 नवंबर को रिलीज हुई 'मून वॉक' एक तमिल फैमिली कॉमेडी और डांस फिल्म है. इसमें मशहूर डांसर और एक्टर प्रभु देवा लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन और लेखन मनोज एनएस ने किया है, जबकि इसका म्यूजिक ए.आर. रहमान ने तैयार किया है. 

दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज, नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' समेत सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये 6 फिल्में

प्रभु देवा के अलावा योगी बाबू, अर्जुन अशोकन, अजू वर्गीस, रेडिन किंग्सली और मोट्टई राजेंद्रन भी फिल्म का हिस्सा हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए ए.आर. रहमान एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं. वो इसमें एक गुस्सैल डायरेक्टर का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, प्रभु देवा और ए.आर. रहमान करीब 30 साल बाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं.

'डिस्को'

'डिस्को' एक मलयालम एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म का निर्देशन उल्लास चेम्बन ने किया है, जबकि इसकी कहानी और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी चेम्बन विनोद जोस ने संभाली है. 

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फिल्म में एंटनी वर्गीस पेपे, अर्जुन अशोकन, लुकमान अवारन, देव मोहन, चेम्बन विनोद, श्रीनाथ भासी, विष्णु उन्नीकृष्णन और फेमिना जॉर्ज अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. इसकी कहानी मुठभेड़, धोखे और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां कुछ लोग एक बड़े काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं.

'समर हॉलिडेज'

श्रीकर नयन जी के निर्देशन में बनी 'समर हॉलिडेज' एक तेलुगु सोशल ड्रामा फिल्म है, जो 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. धीरज मोगिलिनेनी और गिरि बाबू वल्लभनेनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. 

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फिल्म में रोहन, अरुण, खुशी, जया सुधा, वासुकी आनंद, राजीव कनकला और हर्षवर्धन अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. इसकी कहानी बचपन की यादों, स्कूल की छुट्टियों और जिंदगी से मिलने वाले सबक पर आधारित है.

'मोहरा'

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की फिल्म 'मोहरा' एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आई है. 90 के दशक की यह हिट फिल्म 6 नवंबर को 32 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई है. 

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फिल्म के गाने 'तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त' और 'टिप टिप बरसा पानी' आज भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. राजीव राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिल रहा है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Nov 2026 11:18 AM (IST)
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