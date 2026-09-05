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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपिता के थप्पड़ से FTII और फिर Oscar तक, ये है विधु विनोद चोपड़ा की कहानी

पिता के थप्पड़ से FTII और फिर Oscar तक, ये है विधु विनोद चोपड़ा की कहानी

पिता ने कहा था, ‘फिल्म बनाकर भूखे मरोगे’, पैसे भी नहीं थे, फिर भी विधु विनोद चोपड़ा ने सपना नहीं छोड़ा. FTII में मजाक से लेकर ऑस्कर तक पहुंचने की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 05 Sep 2026 02:48 PM (IST)
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जिस विधु विनोद चोपड़ा को ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’, ‘3 इडियट्स’ और ‘12वीं फेल’ जैसी फिल्मों के लिए खूब नाम मिला, उनके लिए सिनेमा में कदम रखना बेहद मुश्किल था. विधु विनोद चोपड़ा जब अपने पिता के पास फिल्में बनाने का सपना लेकर गए थे, तो उन्हें मोटिवेशन नहीं थप्पड़ मिला था. पिता ने साफ कह दिया था, ‘फिल्म बनाकर भूखे मरोगे.’

लेकिन उन्होंने पिता की बात नहीं मानी. उनके पास न फिल्म स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसे थे और न ही आगे का रास्ता. इसके बाद भी उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा. विधु विनोद चोपड़ा ने 2024 में ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ को दिए एक इंटरव्यू में यह किस्सा खुद सुनाया था.

क्यों फिल्मों में आए विनोद चोपड़ा ?

विधु विनोद चोपड़ा के पिता डी.एन. चोपड़ा इंश्योरेंस एजेंट थे. उनका परिवार मूल रूप से पेशावर से था, जबकि विधु का बचपन श्रीनगर में गुजरा. घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए फिल्मों में जाने का उनका फैसला परिवार के लिए चिंता की वजह बन गया था.


पिता के थप्पड़ से FTII और फिर Oscar तक, ये है विधु विनोद चोपड़ा की कहानी

 

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पैसे नहीं थे, तो कैसे पहुंचे FTII?

फिल्में बनाने का सपना पूरा करने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी पैसे की थी. तब उन्होंने पढ़ाई को ही अपना रास्ता बनाया. उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अच्छा प्रदर्शन किया और नेशनल स्कॉलरशिप हासिल की.  इसी स्कॉलरशिप की मदद से वह पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पहुंचे. 

लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी. उनके लिए फिल्म स्कूल में खुद को साबित करना आसान नहीं था. विनोद चोपड़ा ने अपनी स्टूडेंट लाइफ के ऐसे कई किस्से सुनाए हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्हें शुरुआत में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. 

FTII में विनोद चोपडा का उड़ाया गया था मज़ाक!

FTII पहुंचने के बाद भी विधु विनोद चोपड़ा के लिए चीजें आसान नहीं हुईं थीं. एक बार फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वे FTII गए थे उस समय उन्हें इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी. कोई अंग्रेजी में सवाल पूछता था, तो उन्हें कहना पड़ता था कि हिंदी में पूछिए. 

शुरुआती दिनों में एक बार उनसे जब पूछा गया कि सिगमंड फ्रायड कौन हैं.  चोपड़ा ने बिना जाने कह दिया कि वह जर्मन फिल्ममेकर हैं. इस जवाब पर वहां मौजूद लोग खूब हंसे. लेकिन चोपड़ा ने इसे दिल पर नहीं लिया. वह सीधे लाइब्रेरी गए, फ्रायड पर एक किताब उठाई और पूरी रात पढ़ते रहे. अगले दिन वह उसी शख्स के पास पहुंचे और बोले कि चलिए, अब फ्रायड पर बात करते हैं. 

तानों के बाद मिली पहली बड़ी कामयाबी, बदल गई तस्वीर
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में पढ़ते वक्त ही विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी शॉर्ट फिल्म ‘मर्डर एट मंकी हिल’ बनाई. 1976 में बनी इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिला. यह उनके लिए बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जिस लड़के का शुरुआत में फिल्म स्कूल में मजाक उड़ाया गया था, अब उसके काम को नेश्नल लेवल पर पहचान मिल रही थी. फिल्म की सफलता ने चोपड़ा का हौसला बढ़ाया और उन्हें भरोसा हुआ कि सिनेमा में अपना रास्ता बनाया जा सकता है.


पिता के थप्पड़ से FTII और फिर Oscar तक, ये है विधु विनोद चोपड़ा की कहानी

इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने ‘सजाए मौत’ और फिर ‘खामोश’ जैसी फिल्मों पर काम किया. लेकिन उनकी कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था. 

किस डॉक्यूमेंट्री ने पहुंचाया Oscar तक?

विनोद चोपड़ा ने ‘'एन एनकाउंटर विद फेज़िज' (An encounter with Faces) नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई. 1978 में बनी इस फिल्म को 1979 के अकादमिक पुरस्कार (Academy Awards) में  डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सबजेक्ट  कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला. लेकिन यहां भी उनकी कहानी में एक ज़रूरी किस्सा था.

ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिल गया, लेकिन चोपड़ा के पास अमेरिका जाने के लिए टिकट तक के पैसे नहीं थे. उनके पास पासपोर्ट और वीजा भी नहीं था. आखिरकार वह मदद के लिए दिल्ली पहुंचे और उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री एल.के. आडवाणी से मिले. आडवाणी ने उनके पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम करवाया.  लेकिन वीजा के लिए भी चोपड़ा को अपनी ऑस्कर नॉमिनेशन के सबूत के तौर पर अखबार की कटिंग दिखानी पड़ी थी.  

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ऑस्कर की खबर सुनकर पिता ने पूछा- पैसे कितने मिलेंगे?
अब कहानी फिर वहीं लौटती है, जहां से शुरू हुई थी, उनके पिता के पास. जब चोपड़ा ने अपने पिता को बताया कि उनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, तो पिता ने पहले उन्हें गले लगाया. बेटे की कामयाबी देखकर वह खुश हुए. लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, ‘कितने पैसे मिलेंगे?’

चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने पिता से कहा कि ऑस्कर के लिए पैसे नहीं मिलते. इस पर पिता ने पूछा- ‘फिर तुम खुश क्यों हो?’

पिता की नजर में सफलता का मतलब था ऐसी उपलब्धि जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो. वहीं चोपड़ा के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन इस बात का सबूत था कि उन्होंने जिन सपनों के लिए इतना संघर्ष किया, वह सपना अब सच हो रहे हैं.

आगे उन्होंने ‘परिंदा’, ‘1942: ए लव स्टोरी’, ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ और ‘3 इडियट्स’ जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत और संघर्ष की यह कहानी शायद उनके लिए हमेशा खास रही. 


पिता के थप्पड़ से FTII और फिर Oscar तक, ये है विधु विनोद चोपड़ा की कहानी

यही वजह है कि जब उन्होंने ‘12वीं फेल’ बनाई, तो उन्होंने इस फिल्म को अपनी जिंदगी से भी जोड़ा. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह खुद कश्मीर के एक छोटे से इलाके से आए थे. जब उन्होंने अपने पिता से फिल्म बनाने की बात कही थी, तो उन्हें डर था कि उनका बेटा भूखा रह जाएगा. इसके बावजूद चोपड़ा अपने फैसले पर टिके रहे और मुंबई आकर अपने तरीके से फिल्में बनाने की कोशिश की.

 

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Published at : 05 Sep 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Vidhu Vinod Chopra
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