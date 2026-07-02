'बंधु 2.0' से 'गहरा हुआ' तक, म्यूजिक लवर्स की पहली पसंद बने ये 5 गाने, जानें- किसने मारी बाजी

बिना गानों के भारतीय फिल्मों के बारे में सोचना भी मुश्किल है. असली एंटरटेनमेंट तो म्यूजिक से ही आता है. अगर फिल्मों से गाने हटा दिए जाएं, तो पूरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा. इसी ट्रेंड को देखते हुए ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते की अपनी नई चार्टबस्टर लिस्ट जारी कर दी है. तो चलिए देखते हैं कि इस बार किस गाने ने बाजी मारी है और टॉप 5 की रेस में कौन-कौन से गाने शामिल हैं.

'कॉकटेल 2' का 'बंधु 2.0'

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' के गाने 'बंधु 2.0' का है. इस गाने को कविता सेठ और नीरज श्रीधर ने अपनी आवाज दी है. बता दें कि साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का गाना 'बंधु' सुपरहिट रहा था और अब इसका रीमेक वर्जन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

'धुरंधर' का 'गहरा हुआ'

दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का हिट गाना 'गहरा हुआ' है. इस गाने को अरिजीत सिंह और अरमान खान ने मिलकर अपनी आवाज दी है. अपनी सॉफ्ट मेलोडी और इमोशनल लिरिक्स की वजह से ये गाना रिलीज के बाद से ही दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा है.

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'कॉकटेल 2' का 'माशूका'

फिल्म 'कॉकटेल 2' का गाना 'माशूका' इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. इस गाने को खूब सुना और पसंद किया जा रहा है. इस गाने को महमूद, राघव चैतन्य और रुआ ने अपनी आवाज दी है. ये गाना इंस्टाग्राम रील्स पर भी जमकर ट्रेंड कर रहा है. लोग इस पर खूब रील्स बना रहे हैं.

'धुरंधर' का 'शरारत'

लिस्ट में चौथे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का आइटम नंबर 'शरारत' है. रिलीज के बाद से ही ये गाना लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. इस गाने को मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस ने गाया है. गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा जोरदार डांस परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं.

'वेलकम टू द जंगल' का 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर'

पांचवे नंबर पर 'वेलकम टू द जंगल' का गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' है, जो अपनी जबरदस्त एनर्जी और मस्ती भरे म्यूजिक की वजह से इस लिस्ट में शामिल हुआ है. इस गाने में अक्षय कुमार और दिशा पटानी की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. रिलीज के बाद से ही ये गाना लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.

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