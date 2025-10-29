एक्सप्लोरर
31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा दाव, एक साथ थिएटर्स में रिलीज होंगी 15 फिल्में
Friday Films Releases: 31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा दाव लगा है. बॉलीवुड, साउथ से लेकर पंजाबी फिल्में तक, एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. इस लिस्ट में कई बड़ी फिल्में भी शामिल हैं.
इस फ्राइडे थिएटर्स में दर्शकों का हुजूम उमड़ने वाला है क्योंकि 31 अक्टूबर को एक साथ 15 फिल्में पर्दे पर आ रही हैं. बॉलीवुड, साउथ से लेकर पंजाबी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश देखने को मिलेगा. 'द ताज स्टोरी', 'बाहुबली: द एपिक', 'मास जथारा', 'इक कुड़ी' से लेकर ओमेन तक सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं.
1. द ताज स्टोरी
- 'द ताज स्टोरी' एक कोर्टरूम-ड्रामा फिल्म है जिसमें परेश रावल लीड रोल में दिखाई देंगे.
- फिल्म को तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट किया है. इसमें जाकिर हुसैन और स्नेहा वाघ भी नजर आएंगे.
2. सिंगल सलमा
- हुमा कुरैशी स्टारर कॉमेडी फिल्म 'सिंगल सलमा' भी 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.
- सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते दिखाई देंगे.
3. वन टू चाचा
- ललित प्रभाकर, नायरा बनर्जी और आशुतोष राणा की फिल्म 'वन टू चा चा चा' भी 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.
- इस फिल्म को अभिषेक राज खेमका ने रजनीश ठाकुर के साथ मिलकर डायरेक्ट किया है.
4. 'बाहुबली: द एपिक'
- 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' का रीएडिटेड और रीमास्टर्ड वर्जन 'बाहुबली: द एपिक' भी रिलीज के लिए तैयार है.
- ये फिल्म नई एडिटिंग, तकनीकी सुधार और नए विजुअल ट्रीटमेंट के साथ 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी.
5. 'मास जथारा'
- रवि तेजा स्टारर तेलुगु एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'मास जथारा' भी 31 अक्टूबर को पर्दे पर आ रही है.
- इस फिल्म में रवि तेजा के साथ श्रीलीला बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी.
6. ब्रैट
- डार्लिंग कृष्णा स्टारर फिल्म 'ब्रैट' भी 31 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है.
- इस कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म में मनीषा कंडकुर भी अहम रोल अदा करती नजर आएंगी.
7. इक कुड़ी
- शहनाज गिल की फिल्म 'इक कुड़ी' भी 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.
- अमरजीत सरोन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में गुरजाज और निर्मल ऋषि भी दिखाई देंगे.
8. ऑपरेशन पद्मा
- 'ऑपरेशन पद्मा' एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कार्तिकेय. वी ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में नरेश मेदी, कन्नयागारी राजिथा सैंडी और रणधीर बीसु लीड रोल में होंगे.
9. कर्मण्ये वाधिकारस्ते
- तेलुगु एक्शन-क्राइम ड्रामा फिल्म 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते' भी 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- अमरदीप चल्लापल्ली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ब्रह्माजी, शत्रु और मास्टर महेंद्रन जैसे स्टार्स दिखाई देंगे.
10. मैन ऑफ स्टील: सरदार
- सरदार वल्लभभाई पटेल पर आधारित फिल्म 'मैन ऑफ स्टील: सरदार' भी इस फ्राइडे पर्दे पर आ रही है.
- मिहिर भूटा की ये फिल्म में हिंदी और गुजराती में बनाई गई है.
11. ओमेन
- सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 'ओमेन' भी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
- इस कन्नड़ फिल्म में अजय कुमार और निश्मा शेट्टी बतौर लीड कलाकार नजर आएंगे.
12. 18 हार्टबीट: लाइव रिकॉर्डिंग
- अवशी ठाकुर और रौनक चंदन स्टारर फिल्म '18 हार्टबीट: लाइव रिकॉर्डिंग' भी रिलीज के लिए तैयार है.
- इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म को अनुराग झा ने डायरेक्ट किया है.
13. मारुथा
- एस. नारायण के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मारुथा' भी 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- इस फिल्म में दुनिया विजय के साथ श्रेयस मंजू और वी. रविचंद्रन भी होंगे.
14. आर्यन
- तमिल क्राइम थ्रिलर 'आर्यन' भी इसी फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
- फिल्म में वाणी भोजन, चंद्रू और वाणी कपूर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
15. आन पावम पोलथथु
- रियो राज और मालविका मनोज स्टारर फिल्म 'आन पावम पोलथथु' एक तमिल कॉमेडी-ड्रामा है.
- ये फिल्म भी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
