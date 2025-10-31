अक्टूबर 2025 का आखिरी हफ़्ता बड़े पर्दे पर नए एंटरटनेमेंट से भरपूर है. दरअसल महीने के लास्ट फ्राइडे को यानी आज 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में बालीवुड से लेकर साउथ की नई रिलीज फिल्मों की लाइन लग गई है. इसका मतलब है कि इस वीकेंड पर आप अलग-अलग जॉनर की फिल्मों को थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले यहां आज रिलीज हुई फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर लीजिए.

द ताज स्टोरी

बॉलीलुड से द ताज स्टोरी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं वहीं श्रीकांत वर्मा, बृजेंद्र काला, ज़ाकिर हुसैन, गरिमा अग्रवाल, अमृता खानविलकर, अखिलेंद्र मिश्रा, शिशिर शर्मा और नमित दास भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.





बाहुबली द एपिक

बाहुबली: द एपिक, बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन का एक स्पेशल कंबाइंड वर्जन है जिसे 3 घंटे 45 मिनट के एक्सटेंडेड कट में एडिट किया गया है. इसी के साथ आप एक बार फिर एसएस राजामौली निर्देशित और प्रभास स्टारर मैग्नम ऑप्स को सिनेमाघरों में एंजॉय कर सकते हैं. ये फिल्म भी 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.





मास जथारा

मास जथारा एक एक्शन से भरपूर तेलुगु फिल्म है, जिसका निर्देशन भानु बोगवारापु ने किया है, जिसमें रवि तेजा और श्री लीला मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का म्यूजिक भीम्स सेसिरोलियो द्वारा तैयार किया गया है, सिनेमैटोग्राफी विधु अयन्ना द्वारा और एडीटिंग नवीन नूली द्वारा की गई है. मास जथारा भी 31 अक्टूबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है.





आर्यन

आर्यन एक तमिल ड्रामा है, जो प्रवीण के द्वारा निर्देशित और विष्णु विशाल स्टूडियोज के बैनर तले विष्णु विशाल द्वारा निर्मित है. फिल्म में सेल्वाराघवन, वाणी भोजन और वाणी कपूर के साथ विष्णु विशाल और श्रद्धा श्रीनाथ मुख्य भूमिका में हैं. आर्यन भी 31 अक्टूबर, 2025 को एक बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है.





आन पावम पोलाथथु

कलैयारासन थंगावेल द्वारा निर्देशित और लिखित, आन पावम पोलाथथु एक हल्की-फुल्की तमिल कॉमेडी है, जिसमें रियो राज और मालविका मनोज ने अभिनय किया है. सिद्धु कुमार के म्यूजिक के साथ, ये फैमिली एंटरटेनर है. ड्रमस्टिक्स प्रोडक्शंस के तहत वेदिकारनपट्टी एस. शक्तिवेल द्वारा निर्मित, ये फिल्म भी 31 अक्टूबर, 2025 को यानी आज थिएटर में पहुंची है.





ब्रैट

ब्रैट शशांक द्वारा निर्देशित एक कन्नड़ ड्रामा है, जिसमें डार्लिंग कृष्णा और मनीषा कंडकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं. सपोर्टिंग एक्टर्स में अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा और ड्रैगन मंजू शामिल हैं. इस फिल्म का निर्माण मंजूनाथ वी. कंडकुर ने डॉल्फिन एंटरटेनमेंट के तहत किया है. ब्रैट भी 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है.





कोना

कोना हरि कृष्ण एस. द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी-हॉरर थ्रिलर है, जिसमें कोमल कुमार, तनिषा कुप्पंडा, ऋत्वि जगदीश और नम्रता गौड़ा मुख्य भूमिकाओं में हैं. वीनस नागराज मूर्ति द्वारा निर्देशित फिल्म के एंटरटेनिंग सीन और शशांक शेषगिरी द्वारा म्यूजिक एक मज़ेदार और डरावना एक्सपीरियंस देते हैं. कुप्पंडास प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, कोना 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में पहुंची है.

डाइस इरा

डाइस इरा राहुल सदाशिवन द्वारा निर्देशित एक मलयालम हॉरर ड्रामा है, जिसमें प्रणव मोहनलाल एक नए और खौफनाक अवतार में नज़र आएंगे, चक्रवर्ती रामचंद्र और एस. शशिकांत द्वारा निर्मित, यह फ़िल्म सुपरनैचुरल और साइकोलॉडिकल थीम को दिल दहला देने वाले सीन और इमोशनल डेप्थ के साथ पेश करती है. डाइस इरा 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है.





बुगोनिया

बुगोनिया एक डार्क कॉमेडी साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जिसका निर्देशन योर्गोस लैंथिमोस ने किया है और जिसमें एम्मा स्टोन, जेसी प्लेमन्स और एलिसिया सिल्वरस्टोन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म,साउथ कोरियाई कल्ट क्लासिक "सेव द ग्रीन प्लैनेट!" का रीमेक है. ये भी भारतीय सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ हुई है.





द ब्लैक फ़ोन 2

द ब्लैक फ़ोन 2 स्कॉट डेरिकसन द्वारा निर्देशित एक सपुरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है, जिसमें एथन हॉक और मेसन थेम्स ने लीड रोल प्ले किया है. 2021 की हिट फिल्म के सीक्वल के रूप में, यह अपने प्रीक्वल की भयावह दुनिया को खौफनाक तनाव और डरावने दृश्यों के साथ और गहरा करती है. यह फिल्म भी भारत में 31 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ हो गई है.





गुड बॉय

बेन लियोनबर्ग द्वारा निर्देशित, गुड बॉय एक अमेरिकी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसमें शेन जेन्सेन और एरियल फ्रीडमैन ने अभिनय किया है. सस्पेंस, इमोशन से भरी यह फिल्म एक बेचैन कर देने वाली, लेकिन एंटरटेनिंग हैं. गुड बॉय भारतीय सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर, 2025 को रिलीज हो चुकी है.