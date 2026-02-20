'अस्सी' से 'दो दीवाने शहर' तक, थिएटर में आज नई फिल्मों की आई बाढ़, चेक कर लें पूरी लिस्ट

शुक्रवार, 20 फरवरी यानी आज थिएटर में अलग-अलग जॉनर की कई नई फिल्मों की बाढ़ आ गई है. इनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक की रोमांटिक से लेकर एक्शन, क्राइम थ्रिलर और कोर्ट रूम ड्रामा तक शामिल हैं जो दर्शकों को एंटरटनेमेंट की तगड़ी डोज देंगी. यानी इस वीकेंड सिनेमालवर्स के लिए थिएटर्स में देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. चलिए यहां आज रिलीज हुई फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'दो दीवाने शहर में'

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर 'दो दीवाने शहर में' एक रोम-कॉम ड्रामा है जो आपके दिल को छू लेगी. यह फिल्म एक इम्परफेक्ट कपल की परफेक्ट लव स्टोरी के बारे में है. यह 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रोमांटिक फिल्मों के शौकिनों के लिए 'दो दीवाने शहर में' इस वीकेंड के लिए परफेक्ट चॉइस होगी.

अस्सी

तापसी पन्नू स्टारर, इस कोर्टरूम ड्रामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले ही धूम मचा दी है. अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म समाज के मुद्दों को सबसे अलग तरीके से दिखाती है. अस्सी शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है.

माय डियर डॉली

माय डियर डॉली एक फैमिली ड्रामा है जो वीजे पप्पू और अनुपमा स्टारर एक रोम-कॉम की थीम पर बेस्ड है. तमिल भाषा की यह मूवी एक ‘फेक मैरिज’ सिनेरियो को दिखाती है और दिखाती है कि यह कार्तिक और सुमित्रा की ज़िंदगी में कैसे और उथल-पुथल मचाती है. ये फिल्म भी 20 फरवरी, शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हो गई है.

गुड लक, हैव फन, डोंट डाई

सैम रॉकवेल स्टारर गुड लक, हैव फन, डोंट डाई एक एक्शन कॉमेडी है जिसमें थोड़ा सा साई-फ़ाई टच है. इसकी कहानी भविष्य के एक आदमी के बारे में है जिसे दुनिया को एक खतरनाक AI के खतरे से बचाना है. यह इंग्लिश मूवी भी इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है.

पोरोबाशी

इस शुक्रवार को रिलीज़ हुई एक और रीजनल भाषा की फ़िल्म पोरोबाशी है. यह एक बंगाली फ़िल्म है जिसमें लोकनाथ डे और दूसरे एक्टर्स लीड रोल में हैं. यह 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचार पर बनी है.

गोट

गोट एक एनिमेटेड मूवी है जिसे टायरी डिलिहे ने डायरेक्ट किया है और एरॉन बुक्सबाम और टेडी रिले ने लिखा है. कैलेब मैकलॉघलिन विल हैरिस का रोल कर रहे हैं, जो एक इंसान जैसा बकरा है और रोअरबॉल नाम के बास्केटबॉल जैसे खेल में अब तक का सबसे महान खिलाड़ी बनना चाहता है. ये भी 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

हे बलवंत

हे बलवंत एक तेलुगु कॉमेडी एंटरटेनर है जिसे गोपी अटचारा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सुहास और शिवानी नागरम लीड रोल में हैं, जिन्हें नरेश और वेनेला किशोर सपोर्ट करते हैं. विवेक सागर के म्यूज़िक के साथ, यह फिल्म एक मज़ेदार फैमिली एंटरटेनर है. ये भी 20 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हो गई है.

नवाब कैफे

नवाब कैफे एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी है जिसे प्रमोद हर्ष ने डायरेक्ट किया है, जिसमें शिवा कंदुकुरी और तेजू अश्विनी लीड रोल में हैं. एक कैफे के बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म प्यार, रिश्तों और जवानी की ख्वाहिशों को दिखाती है. यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को थिएटर में आ चुकी है.

सेकेंड केस ऑफ सीताराम

देवी प्रसाद शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस कन्नड़ क्राइम थ्रिलर में विजय राघवेंद्र, गोपाल कृष्ण देशपांडे और उषा भंडारी हैं. यह फिल्म एक दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस से भरी कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए बेस्ड ऑप्शन है. ये भीह 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो गई है.

मारनमी

मारनमी एक कन्नड़ क्राइम थ्रिलर है जिसे ऋषिथ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें ऋत्विक, चैत्र जे अचार और सोनू गौड़ा हैं. सुमन तलवार जैसे एक्टर्स के सपोर्ट में, यह फिल्म एक इंटेंस कहानी का वादा करती है. चरण राज के म्यूजिक के साथ, इसमें एक्शन और सस्पेंस एलिमेंट्स का मिक्स है. यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में आ गई है.

सरला सुब्बाराव

सरला सुब्बाराव एक कन्नड़ पीरियड रोमांटिक एंटरटेनर है जिसे मंजू स्वराज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय राव और मीशा नारंग लीड रोल में हैं. यह फिल्म ओल्ड स्कू रोमांस पर बेस्ड है इसके साथ ट्रेडिशनल कल्चरल एलिमेंट्स भी हैं. यह मूवी 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज़ हुई है.

अल्फा

अल्फा एक कन्नड़ एक्शन थ्रिलर है जिसे विजय ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हेमंत कुमार, अयाना और गोपिका सुरेश अहम रोल में हैं. अच्युत कुमार जैसे मज़बूत सपोर्टिंग कास्ट के साथ, यह फिल्म ज़बरदस्त एक्शन से भरी हुई है. इसका म्यूज़िक जे. अनूप सीलिन ने दिया है. यह 20 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हो गई है.