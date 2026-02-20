हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Theatre Release: 'अस्सी' से 'दो दीवाने शहर' तक, थिएटर में आज नई फिल्मों की आई बाढ़, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Friday Theatre Release: 'अस्सी' से 'दो दीवाने शहर' तक, थिएटर में आज नई फिल्मों की आई बाढ़, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Friday Theatre Release 20 February: इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में एक बार फिर कई नई फिल्मों ने दस्तक दी है. इन फिल्मों को आप वीकेंड के लिए प्लान कर सकते हैं. लेकिन पहले पूरी लिस्ट यहां चेक कर लीजिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

शुक्रवार, 20 फरवरी यानी आज थिएटर में अलग-अलग जॉनर की कई नई फिल्मों की बाढ़ आ गई है. इनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक की रोमांटिक से लेकर एक्शन, क्राइम थ्रिलर और कोर्ट रूम ड्रामा तक शामिल हैं जो दर्शकों को एंटरटनेमेंट की तगड़ी डोज देंगी. यानी इस वीकेंड सिनेमालवर्स के लिए थिएटर्स में देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. चलिए यहां आज रिलीज हुई फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'दो दीवाने शहर में'
सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर 'दो दीवाने शहर में' एक रोम-कॉम ड्रामा है जो आपके दिल को छू लेगी. यह फिल्म एक इम्परफेक्ट कपल की परफेक्ट लव स्टोरी के बारे में है. यह 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रोमांटिक फिल्मों के शौकिनों के लिए 'दो दीवाने शहर में' इस वीकेंड के लिए परफेक्ट चॉइस होगी.

अस्सी
तापसी पन्नू स्टारर, इस कोर्टरूम ड्रामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले ही धूम मचा दी है. अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म समाज के मुद्दों को सबसे अलग तरीके से दिखाती है. अस्सी शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है.

माय डियर डॉली
माय डियर डॉली एक फैमिली ड्रामा है जो वीजे पप्पू और अनुपमा स्टारर एक रोम-कॉम की थीम पर बेस्ड है. तमिल भाषा की यह मूवी एक ‘फेक मैरिज’ सिनेरियो को दिखाती है और दिखाती है कि यह कार्तिक और सुमित्रा की ज़िंदगी में कैसे और उथल-पुथल मचाती है. ये फिल्म भी 20 फरवरी, शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हो गई है.

गुड लक, हैव फन, डोंट डाई
सैम रॉकवेल स्टारर गुड लक, हैव फन, डोंट डाई एक एक्शन कॉमेडी है जिसमें थोड़ा सा साई-फ़ाई टच है. इसकी कहानी भविष्य के एक आदमी के बारे में है जिसे दुनिया को एक खतरनाक AI के खतरे से बचाना है. यह इंग्लिश मूवी भी इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है.

पोरोबाशी
इस शुक्रवार को रिलीज़ हुई एक और रीजनल भाषा की फ़िल्म पोरोबाशी है. यह एक बंगाली फ़िल्म है जिसमें लोकनाथ डे और दूसरे एक्टर्स लीड रोल में हैं. यह 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचार पर बनी है.

गोट
गोट एक एनिमेटेड मूवी है जिसे टायरी डिलिहे ने डायरेक्ट किया है और एरॉन बुक्सबाम और टेडी रिले ने लिखा है. कैलेब मैकलॉघलिन विल हैरिस का रोल कर रहे हैं, जो एक इंसान जैसा बकरा है और रोअरबॉल नाम के बास्केटबॉल जैसे खेल में अब तक का सबसे महान खिलाड़ी बनना चाहता है. ये भी 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

हे बलवंत
हे बलवंत एक तेलुगु कॉमेडी एंटरटेनर है जिसे गोपी अटचारा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सुहास और शिवानी नागरम लीड रोल में हैं, जिन्हें नरेश और वेनेला किशोर सपोर्ट करते हैं. विवेक सागर के म्यूज़िक के साथ, यह फिल्म एक मज़ेदार फैमिली एंटरटेनर है. ये भी 20 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हो गई है.

नवाब कैफे
नवाब कैफे एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी है जिसे प्रमोद हर्ष ने डायरेक्ट किया है, जिसमें शिवा कंदुकुरी और तेजू अश्विनी लीड रोल में हैं. एक कैफे के बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म प्यार, रिश्तों और जवानी की ख्वाहिशों को दिखाती है. यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को थिएटर में आ चुकी है.

सेकेंड केस ऑफ सीताराम
देवी प्रसाद शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस कन्नड़ क्राइम थ्रिलर में विजय राघवेंद्र, गोपाल कृष्ण देशपांडे और उषा भंडारी हैं. यह फिल्म एक दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस से भरी कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए बेस्ड ऑप्शन है. ये भीह 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो गई है.

मारनमी
मारनमी एक कन्नड़ क्राइम थ्रिलर है जिसे ऋषिथ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें ऋत्विक, चैत्र जे अचार और सोनू गौड़ा हैं. सुमन तलवार जैसे एक्टर्स के सपोर्ट में, यह फिल्म एक इंटेंस कहानी का वादा करती है. चरण राज के म्यूजिक के साथ, इसमें एक्शन और सस्पेंस एलिमेंट्स का मिक्स है. यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में आ गई है.

सरला सुब्बाराव
सरला सुब्बाराव एक कन्नड़ पीरियड रोमांटिक एंटरटेनर है जिसे मंजू स्वराज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अजय राव और मीशा नारंग लीड रोल में हैं. यह फिल्म ओल्ड स्कू रोमांस पर बेस्ड है इसके साथ ट्रेडिशनल कल्चरल एलिमेंट्स भी हैं. यह मूवी 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज़ हुई है.

अल्फा
अल्फा एक कन्नड़ एक्शन थ्रिलर है जिसे विजय ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हेमंत कुमार, अयाना और गोपिका सुरेश अहम रोल में हैं. अच्युत कुमार जैसे मज़बूत सपोर्टिंग कास्ट के साथ, यह फिल्म ज़बरदस्त एक्शन से भरी हुई है. इसका म्यूज़िक जे. अनूप सीलिन ने दिया है. यह 20 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हो गई है.

Published at : 20 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Goat Friday Theatre Release Assi Do Deewane Sheher Mein Hey Balwanth Nawab Cafe My Dear Dolly
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Friday Theatre Release: 'अस्सी' से 'दो दीवाने शहर' तक, थिएटर में आज नई फिल्मों की आई बाढ़, चेक कर लें पूरी लिस्ट
'अस्सी' से 'दो दीवाने शहर' तक, थिएटर में आज नई फिल्मों की आई बाढ़, चेक कर लें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के धमकी मामले में बड़ा खुलासा, स्वीडन से आया था धमकी भरा ईमेल
सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के धमकी मामले में बड़ा खुलासा, स्वीडन से आया था धमकी भरा ईमेल
बॉलीवुड
Toxic Teaser Out: आ गया 'टॉक्सिक' का धांसू टीजर, यश का 'राया' अवतार देख कांप जाएगी रूह, लोग बोले- 'ये तो 'धुरंधर' के पूरे बैच को हिला देगा'
आ गया 'टॉक्सिक' का धांसू टीजर, यश का 'राया' अवतार देख कांप जाएगी रूह
बॉलीवुड
Kritika-Gaurav Wedding: कब है कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी? यहां जानें- वेडिंग डेट, वेन्यू से लेकर रिसेप्शन तक की डिटेल्स
कब है कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी? वेडिंग डेट से लेकर रिसेप्शन की डिटेल्स तक सब यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
हेल्थ
Mineral Deficiency Symptoms: आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget