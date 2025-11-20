21 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है. थिएटर और ओटीटी पर कई सारी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. मस्ती 4, द फैमिली 3 से लेकर डायनिंग विद कपूर्स तक फैंस का भरपूर एंटरटेनमेंट होने वाला है. साउथ फिल्मों के फैंस के लिए भी लाइन से फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.

1- मस्ती 4

मस्ती 4 में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदसानी और तुषार कपूर, नरगिस फाकरी जैसे स्टार्स दिखेंगे. इसे मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है. 21 नवंबर को फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है.

2- 120 बहादुर

इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में हैं फिल्म को रजनीष घई ने बनाया है. ये हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा है. फिल्म 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

3- द फैमिली मैन 3 (ओटीटी)

सीरीज 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. इसे आ अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इसमें मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, जयदीप अलहावत और शरद केलकर जैसे स्टार्स दिखेंगे.

4- Vilayath Buddha

इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. फिल्म मलयालम भाषा में 21 नवंबर को रिलीज होगी. फिल्म थिएटर में रिलीज होगी.

5- पांच मीनार

फिल्म पांच मीनार में राज तरुण, राशी सिंह, अजय घोष जैसे एक्टर्स हैं. फिल्म क्राइम कॉमेडी थ्रिलर है. ये तेलुगू भाषा में रिलीज होगी. 21 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है.

6- येलो

येलो तमिल भाषा में रिलीज होगी. फिल्म रोमांटिक ड्रामा है. इसे हरी महादेवन ने बनाया है. इस फिल्म में पूर्णिमा रवि, Vaibhav Murugesan जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म थिएटर में रिलीज होगी. आप ये फिल्म 21 नवंबर को देख पाएंगे.

7- जिद्दी इश्क (ओटीटी)

जिद्दी इश्क को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा है. 21 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी.

8- मिडिल क्लास

ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी. इस फिल्म में अर्बन मिडिल क्लास की लाइफ दिखाई जाएगी. फिल्म में Munishkanth and Vijayalakshmi नजर आएंगे. मिडिल क्लास 21 नवंबर को रिलीज होगी.

9- 12A रेलवे कॉलोनी

12 ए रेलवे कॉलोनी 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म थिएटर में रिलीज होगी. ये सस्पेंस सुपरनेचुरल ड्रामा है. फिल्म में Allari Naresh और Dr. Kamakshi Bhaskarla लीड रोल में हैं.

10- होम बाउंड (ओटीटी)

जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. होम बाउंड 21 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज हो रही है.

11- मास्क

मास्क 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. ये डार्क कॉमेडी फिल्म है. इसे विकर्णन अशोक ने डायरेक्ट किया है. Kavin और Andrea Jeremiah फिल्म में लीड रोल में होंगे.

12- द बंगाल फाइल्स (ओटीटी)

द बंगाल फाइल्स जी 5 पर स्ट्रीम होगी. फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.

13- डायनिंग विद द कपूर्स (ओटीटी)

ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस सीरीज में पूरी कपूर फैमिली नजर आने वाली हैं. सभी लोग राज कपूर की लेगेसी और खाने को लेकर उनके प्यार के बारे में बात करते दिखेंगे. सीरीज 21 नवंबर से स्ट्रीम होगी.

