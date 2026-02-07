6 फरवरी, 2026 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई फिल्मों में मिले-जुले ट्रेंड देखने को मिले. नई रिलीज़ 'वध 2' की पहले दिन धीमी शुरुआत हुई, वहीं भाभी जी घर पर है मूवी भी ओपनिंड डे पर ठंडी साबित हुई. जबकि पहले से सिनेमाघरों में चल रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' और सनी देओल की 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफस पर दबदबा बनाए रखती नजर आईं. वहीं साउथ की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष करती दिखीं. चलिए यहां शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं.

वध 2 ने शुक्रवार को कितनी की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, वध 2 ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर अपने ओपनिंग डे पर 0.50 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026 को कुल मिलाकर 5.60 प्रतिशत हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की. शो में कम भीड़ के कारण, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म की शुरुआत धीमी रही.

'भाभीजी आप घर पर हैं' ने शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन?

शुक्रवार को सिनेमाघरों में शशांक बाली निर्देशित फिल्म 'भाभीजी आप घर पर हैं' भी पहुंची. फिल्म में रोहिताश्व गौर, आसिफ शेख, रवि किशन, मुकेश तिवारी, शुभांगी आत्रे और विदिशा श्रीवास्तवा ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म पहले दिन काफी ठंडी साबित हुई है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'भाभीजी आप घर पर हैं' ने ओपनिंग डे पर 25 लाख रुपये कमाए हैं.

मर्दानी 3 ने दूसरे शुक्रवार को कितनी कमाई की?

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर आठ दिन पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी, इसके बाद शनिवार को 6.25 करोड़ रुपये और रविवार को 7.25 करोड़ रुपये कमाए. हफ्ते के दिनों में कलेक्शन में गिरावट आई, सोमवार को 2.25 करोड़ रुपये, मंगलवार को 2.6 करोड़ रुपये, बुधवार को 2.1 करोड़ रुपये और गुरुवार को 1.85 करोड़ रुपये. फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 1.75 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे इसका भारत नेट कलेक्शन 28.08 करोड़ रुपये हो गया है.

बॉर्डर 2 ने तीसरे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन

सनी देओल की बॉर्डर 2 तीनों फिल्मों में सबसे मजबूत परफॉर्मर बनी हुई है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये कमाए, इसके बाद शनिवार को 36.5 करोड़ रुपये और रविवार को 54.5 करोड़ रुपये कमाए. पहले वीकेंड में शानदार कमाई के बाद, हफ्ते भर कलेक्शन में गिरावट आई, सोमवार को 59 करोड़ रुपये, मंगलवार को 20 करोड़ रुपये, बुधवार को 13 करोड़ रुपये और गुरुवार को 11.25 करोड़ रुपये. इसके बाद पहला हफ्ता 224.25 करोड़ रुपये पर खत्म हुआ. अपने दूसरे हफ्ते में, फिल्म ने शुक्रवार को 10.75 करोड़ रुपये, शनिवार को 17.75 करोड़ रुपये, रविवार को 22.5 करोड़ रुपये, सोमवार को 5.75 करोड़ रुपये, मंगलवार को 5.75 करोड़ रुपये, बुधवार को 4.15 करोड़ रुपये और गुरुवार को 3.5 करोड़ रुपये जोड़े. 15वें दिन, यानी तीसरे शुक्रवार को फिल्म ने 2.85 करोड़ रुपये कमाए, जिससे बॉर्डर 2 का भारत में नेट कलेक्शन 297.25 करोड़ रुपये हो गया.

चथा पचा ने तीसरे शुक्रवार कितनी की कमाई

‘चथा पचा: द रिंग ऑफ़ रॉडीज़’ बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ़्ते में काफ़ी धीमी हो गई है. अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू, विशक नायर और ईशान शौकत स्टारर, ये फ़िल्म WWE से इंस्पायर है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘शुक्रवार, 6 फरवरी को इस मलयालम फ़िल्म ने सिर्फ़ 2 लाख रुपये कमाए. कलिदास और जयराम की ‘आशाकल आयिरम’ और भावना मेनन की ‘एनोमी’ जैसी नई रिलीज़ ने ‘चथा पचा’ के दर्शकों की संख्या पर काफ़ी असर डाला है. सोलहवें दिन तक फ़िल्म का भारत में नेट कलेक्शन 15.8 करोड़ रुपये रहा. वहीं दुनिया भर में कुल कलेक्शन अभी 33.25 करोड़ रुपये है.

मन शंकरा वारा प्रसाद गारू ने चौथे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?

चिरंजीवी की फिल्म मन शंकरा वारा प्रसाद गारू ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है. इस फिल्म ने भारत में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और दुनियाभर में इसकी कमाई 375 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. हालांकि चौथे फ्राइडे इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक चिरंजीवी की इस फिल्म ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को 42 लाख रुपये कमाए. जिसके बाद इस फिल्म की 26 दिनों की कुल कमाई अब 210.77 करोड़ रुपये हो गई है.