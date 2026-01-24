सिनेमाघरों में इस शुक्रवार को फाइनली ‘बॉर्डर 2’ रिलीज हो गई है. इस फिल्म को पहले दिन दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. वहीं ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज से थिएटर में मौजूद कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों की बैंड बज गई है. यहां तक कि 50 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई धुरंधर का सिंहासन भी हिल गया है. चलिए यहां जान लेते हैं फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

‘बॉर्डर 2’ ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति से भरी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही दर्शकों का दिल छू लिया है. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से शानदार रिव्यू मिला है. इसी के साथ इसने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबक रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को 30 करोड़ के कलेक्शन के साथ अपना खाता खोला है. गौरतलब है कि ये फिल्म साल 1997 में आई ब्लॉकबस्टर बॉर्डर की सीक्वल है.

'धुरंधर' ने 8वें शुक्रवार कितनी की कमाई?

'धुरंधर' ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे कर लिए हैं. हालांकि रिलीज के 50वें दिन इस फिल्म को बॉर्डर 2 से मुकाबलना करना पड़ा और इसी के साथ इसने 8वें शुक्रवार को अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'धुरंधर' ने 8वें शुक्रवार यानी रिलीज के 50वें दिन 55 लाख रुपये की कमाई की. जिसके बाद भारत में इसका कुल कलेक्शन अब 831.05 करोड़ रुपये हो गया है.

द राजा साब ने तीसरे शुक्रवार कितनी की कमाई?

प्रभास की द राजा साब ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद निराशाजनक परफॉर्म किया है. ये फिल्म 9 जनवरी को काफी उम्मीदों केसाथ रिलीज हुई थी लेकिन 400 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म रिलीज के 15 दिन बाद भी 150 करोड़ नहीं कमा पाई है. वहीं बॉर्डर 2 के आने के बाद तो इसके लिए चंद लाख कमाने भी मुश्किल हो गए हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को महज 22 लाख का कलेक्शन किया है. इसी के साथ द राजा साहब की 15 दिनों की कुल कमाई अब 143.03 करोड़ रुपये हो गई है.

मना शंकर वरप्रसाद गारू ने दूसरे शुक्रवार कितना कमाया?

चिरंजीवी की मना शंकर वर प्रसाद गारू ने धमाकेदार ओपनिंग की थी और इसने रिलीज के 11 दिनों में 179.15 करोड़ कमा लिए थे. लेकिन 12वें दिन दूसरे फ्राइडे को इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 2.65 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद इसके 12 दिनों का कुल कलेक्शन 181.8 करोड़ रुपये हो गया है.